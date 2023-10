Incorporador de ponta adota IA para melhorar qualidade e eficiência na construção

A Nona Vision adota a Inteligência Artificial como ferramenta inovadora para aprimorar a construção, trazendo eficiência e qualidade sem precedentes

A Inteligência Artificial (IA) está causando uma revolução na indústria da construção civil, proporcionando uma série de benefícios em termos de eficiência, qualidade, segurança e sustentabilidade. Hitallo Bold, CEO da Nona Vision, uma incorporadora de renome, compartilhou insights sobre como a IA está transformando a construção.

Hitallo Bold, CEO da Nona Vision

Bold destaca que a utilização da IA desempenha um papel fundamental no planejamento e projeto de obras. Algoritmos avançados têm a capacidade de analisar uma grande quantidade de dados, incluindo informações sobre o terreno, condições e requisitos estruturais, materiais disponíveis e normas regulatórias. Isso, por sua vez, ajuda a gerar projetos otimizados, resultando em construções mais eficientes e econômicas.

Além disso, a IA pode identificar soluções arquitetônicas mais eficientes, prever potenciais problemas e otimizar o uso de recursos, contribuindo para projetos mais sustentáveis. Segundo Bold, a Nona Vision já utiliza as melhores ferramentas para o acompanhamento de suas construções, mas com a IA, eles agora têm a capacidade de monitorar e controlar em tempo real todas as atividades na construção de suas casas.

Isso é possível graças à instalação de sensores inteligentes nos canteiros de obras e equipamentos adequados. Esses dispositivos coletam dados sobre o progresso, a qualidade dos materiais, as condições ambientais e a segurança dos trabalhadores. Os dados são processados por algoritmos que podem identificar diversos indicadores e fornecer insights valiosos para a tomada de decisões. Isso permite uma intervenção rápida em caso de desvios, garantindo a conclusão bem-sucedida da obra dentro do prazo e orçamento estabelecidos.

A Nona Vision está na vanguarda da indústria da construção, adotando a IA como uma ferramenta essencial para melhorar a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade de seus projetos. A incorporação da IA na construção civil está moldando o futuro do setor, tornando-o mais tecnologicamente avançado e promissor do que nunca.