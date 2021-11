“Incentivo para influenciadores”, diz Babal Guimarães sobre monetização do Instagram

O influenciador que acumula pouco mais de 3,3 milhões de seguidores nas redes sociais afirma que a iniciativa é uma forma de incentivar novos influenciadores

O instagram e o facebook pagarão, até 2022, US$1 bilhão para influenciadores digitais que utilizam a plataforma. De acordo com a empresa, essa é uma forma de investir nas personalidades, que terão que bater “metas” para receber a remuneração. Diferentes de redes como YouTube, que paga pelo consumo de conteúdo, os influenciadores, até então, só conseguiam monetizar no Instagram por meio de publicidade paga para marcas.

Influencer apoia a decisão de monetizar as redes sociais

Babal Guimarães, que possui pouco mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram, afirma que essa nova política valoriza a criação de conteúdo digital, que sustenta a plataforma e traz mais motivação para inovar.

“Enxergo de forma positiva. Acredito que através dessa monetização o influenciador digital se empenha e se dedica cada vez para entregar um conteúdo de qualidade para conquistar cada vez mais seguidores, visualizações e engajamento, com o bônus de ganhar lucros através da monetização”, diz.

Para ele, essa é uma forma de incentivar, em especial, os nanos e micro influenciadores, que possuem de 10 a 100 mil seguidores. “Para monetizar a rede, o influenciador precisava ser pago por uma marca para uma publicidade, o que geralmente só acontece quando o criador de conteúdo já tem um grande alcance, ou seja, demorava muito para o trabalho começar a dar dinheiro. Com essa alternativa, eles começam a se motivar mais, visto que a remuneração acontece pela própria plataforma, dependendo mais do engajamento que do número de seguidores”, aponta Babal.

Babal Guimarães, que possui pouco mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram

A decisão da plataforma, para Babal, segue um caminho natural: reconhecimento da qualidade de conteúdo feito por influenciadores, “É como se fosse um termômetro da qualidade do conteúdo que estamos levando, fazendo com que o influenciador digital busque sempre inovar em seus conteúdos e aprimorar, assim como a empresa ganha uma rede social mais popular e com mais usuários interessados”, diz.