Inc Beauty Dermatology Institute inaugura novo modelo de negócio no universo da beleza

A dermatologista Dra. Calu Franco Tebet e a jornalista e empresária Vic Ceridono uniram suas trajetórias para lançar o Inc Beauté — uma iniciativa que propõe um novo olhar sobre a beleza, a regeneração e a longevidade. Com projeto executivo de Carol Soares (especialista em comportamento do consumidor, ex-Google e ex-WGSN) e Mariana Ribeiro (CEO da iLove.e), o projeto nasce com a missão de transformar a clínica em um ambiente vivo, multidisciplinar e multi plataforma, que une ciência, bem-estar e inovação.

Liderado pela dermatologista Dra. Calu Franco, afirma: “O Inc Beauté nasce com o propósito de ir além da estética.

Combinando excelência clínica, curadoria de conteúdo e experiências imersivas, o Inc Beauté inaugura uma nova forma de pensar e praticar o autocuidado: mais consciente, informada e conectada às transformações culturais e tecnológicas do setor. O projeto ultrapassa os limites do consultório tradicional ao integrar conhecimento técnico-científico e comportamento em sua essência, promovendo um espaço de escuta, educação e troca.

Para marcar o início dessa nova fase, o Inc Beauté realiza seu evento de estreia: uma imersão inédita que reúne, em um mesmo dia, dermatologistas, especialistas em beleza, lideranças da indústria, jornalistas e formadores de opinião. Com curadoria assinada por Dra. Calu e Vic Ceridono, o encontro promove debates sobre as principais transformações do setor — de tecnologias regenerativas e consumo consciente a longevidade, autoestima e novos padrões de beleza.

E também liderado pela empresária e jornalista Vic Ceridono, o projeto propõe uma nova forma de conectar ciência, beleza, longevidade e tendências de mercado.

“O Inc Beauté nasce com o propósito de ir além da estética. É uma proposta que une beleza, ciência e conteúdo, criando um ecossistema onde a clínica também é palco de aprendizado e inovação”, afirma Dra. Calu.

Mais do que um evento, o Inc Beauté tangibiliza a visão do Instituto: ser um centro de referência que fomenta conexões estratégicas entre marcas, médicos e especialistas, oferecendo experiências sensoriais e ativações que ampliam a vivência e o entendimento sobre o futuro da beleza.

Com essa proposta, o Inc Beauty Dermatology Institute se posiciona como uma clínica multiplataforma: um espaço que integra estética, ciência e pensamento contemporâneo, promovendo encontros que inspiram um novo olhar sobre o autocuidado e impulsionam a evolução do setor com consciência, propósito e profundidade.