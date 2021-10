Multivitamínico BCD brasileiro ganha espaço no mercado e compete com marcas estrangeiras

Imune BCD atrai atletas amadores e pessoas com baixa imunidade

Um polivitamínico brasileiro tem conquistado atletas amadores, pessoas com a imunidade baixa e interessadas em fortalecer o sistema imunológico. Lançado há alguns meses, o Imune BCD ameaça ganhar o espaço de semelhantes importados no mercado doméstico.

O multivitamínico foi desenvolvido pensando na saúde do brasileiro. De acordo com a fabricante, a fórmula se destaca por reunir diversas vitaminas que, muitas vezes, fazem falta na dieta da população.

As capsulas contém ingredientes como as vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B9 (ácido fólico), B12, C (ácido ascórbico) e D (colecalciferol), além de zinco bisglicinato.

Dessa forma, o Imune BCD tem sido receitado por médicos, nutricionistas e nutrólogos para quem deseja fortalecer a imunidade e melhorar o funcionamento do sistema nervoso. Como a fórmula é composta por ingredientes naturais, não tem contraindicações.

“Gosto de indicar o produto para os meus pacientes, pois reconheço a qualidade da fórmula e os benefícios para a saúde”, declara a nutricionista Aline Albuquerque.

Segundo a fabricante, além de diversas vitaminas e minerais, o polivitamínico contém tecnologia de alta absorção, ajudando a prevenir gripes, resfriados e outras doenças que afetam o sistema imune. A ingestão das capsulas também ajuda a combater os radicais livres, com ação antioxidante e anti-inflamatória.

A procura excedeu as expectativas da empresa, que planeja aumentar a produção no último trimestre deste ano.