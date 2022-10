Importante, Instituto ABCD debate o papel do professor no diagnóstico de transtornos de aprendizagem

Pedagogo especializado ensina como identificar primeiros sinais do distúrbio

Nesta terça (18), o Instituto ABCD promove, em seu canal no Instagram, a live Dislexia Fatores de Proteção a partir das 17h30. Juliana Amorina, presidente do Instituto ABCD conversa com Gabriel Brito, pedagogo especializado em psicopedagogia que está lançando o livro infantil SuperAção: Dislexia tem Solução.

No livro, direcionado a crianças, adolescentes, pedagogos e psicopedagogos, Gabriel conta a história de Pedrinho



No livro, direcionado a crianças, adolescentes, pedagogos e psicopedagogos, Gabriel conta a história de Pedrinho, garotinho de nove anos, inteligente e criativo, mas começa a perder o interesse e a curiosidade por aprender ao se deparar com a dificuldade de leitura até que um professor muito atento direciona a ele um olhar especial.

Juliana Amorina, presidente do Instituto ABCD



Juliana e Gabriel debatem na conversa o papel do professor, como aliado para identificar os primeiros sinais de transtornos de aprendizagem e a importância do diagnóstico precoce.

Serviço:

Quando: 18.10.2022

Horário: às 17h30

Onde Link https://www.instagram.com/iabcd/