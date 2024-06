Imperatriz, no interior do Maranhão se destaca: Enfermeira lidera iniciativa inédita para conscientização sobre doenças raras

No cenário do interior do Maranhão, a enfermeira Keyla Santos de Sousa, do Hospital Santa Rosa, emerge como uma figura de destaque na batalha por maior visibilidade e apoio às pessoas com doenças raras. Sua dedicação incansável culminou recentemente em uma conquista significativa para a cidade de Imperatriz: a instituição de datas dedicadas à conscientização sobre doenças raras.

Enfermeira Keyla Santos de Sousa conquista datas emblemáticas em Imperatriz

O projeto de lei proposto por Keyla, que obteve aprovação unânime na Câmara de Vereadores, estabelece a Semana de Conscientização da Pessoa com Doença Rara e o Dia Municipal de Conscientização sobre Acondroplasia. Essas datas não apenas destacam a importância de sensibilizar a sociedade sobre as necessidades das pessoas com doenças raras, mas também demonstram o compromisso da cidade em promover inclusão e apoio contínuo.

“Meu maior propósito é ajudar as pessoas com doenças raras. Sinto que cada passo que dou nessa jornada faz uma diferença real para essas famílias e para nossa comunidade. A aprovação desta proposta na Câmara de Vereadores é uma vitória de todos nós e um passo importante”, declarou Keyla, emocionada com o resultado.

Com essa iniciativa, Imperatriz agora dedica oficialmente o dia 23 de janeiro à conscientização sobre a acondroplasia e reserva a última semana do mês de fevereiro para a Semana de Conscientização da Pessoa com Doença Rara. Essa conquista é o resultado do engajamento persistente de Keyla, que já havia organizado eventos significativos, como a Caminhada dos Raros, e colaborado com a Atenção Básica de Saúde da região.

A história de Keyla não apenas inspira, mas também evidencia o impacto positivo que profissionais de saúde comprometidos podem ter na vida das pessoas com condições raras e na formulação de políticas públicas mais inclusivas. Sua trajetória é um testemunho vivo de que a dedicação e o trabalho árduo podem gerar mudanças reais e significativas na sociedade, promovendo um ambiente mais acolhedor e empático para todos.