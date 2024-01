Imigração Italiana no Brasil completa 150 anos e deixa milhões de processos de reconhecimento de cidadania

Segundo a Embaixada Italiana no Brasil, cerca de 30 milhões de brasileiros possuem direito à cidadania ítalo-brasileira

O Brasil recebeu a imigração italiana pela primeira vez há 150 anos, o que o tornou o país mais italiano fora da Itália, já que, de acordo com a Embaixada Italiana no Brasil, cerca de 30 milhões de brasileiros possuem direito a receber a cidadania ítalo-brasileira devido as suas ancestralidades. A vinda desses imigrantes para o Brasil foi motivada pela busca de novas oportunidades, tendo sido iniciada no final do século XIX e intensificada nas primeiras décadas do século XX.

Devido a essa grande imigração recebida, a cultura brasileira foi fortemente impactada, nas áreas da culinária, arquitetura e tradições, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do país, fazendo com que São Paulo receba a alcunha de cidade mais italiana do mudo. A relação entre Itália e São Paulo também é comprovada por informação da Secretaria de Turismo que afirma que o país europeu é o décimo que mais envia turistas turismo a à cidade.

A obtenção da cidadania ítalo-brasileira é fundamentada no princípio do jus sanguinis, isto é, no direito de sangue. Se a pessoa possuir um antepassado italiano em sua árvore genealógica, seja ele bisavô, trisavô ou tataravô, ela possuirá o direito de receber a dupla cidadania, visto que ela é passada de geração em geração, sem limite de tempo ou grau de parentesco. Para confirmar a ancestralidade, o interessado na cidadania italiana deve apresentar documentos oficiais que evidenciem o parentesco, como certidões de nascimento, casamento e óbito do antepassado italiano e dos seus descendentes.

A partir de 2021, o processo atual ficou mais simples, rápido e barato que o antigo, que requeria mais etapas, além da ida à Itália. Todo esse processo pode ser feito com o auxílio de uma empresa, como afirma o advogado Dr. Eduardo Carraro, sócio-dirigente da Master Cidadania: “Com o advento dos tribunais e o fato de termos finalmente um procedimento claro, seguro e transparente para seguir, enxergamos essas melhorias como um sinal positivo vindo da Itália, de que podemos sim, organizar o reconhecimento e ter o controle para que tudo seja feito corretamente”.

“Desde o início, sempre ficou claro para nós que, dos serviços prestados pela nossa equipe, somos peça fundamental no fortalecimento das relações entre Itália e Brasil, seja ela cultural, para novos negócios ou para ambas as partes”, finalizou o advogado e sócio-dirigente da empresa ítalo-brasileira pioneira na assessoria para o reconhecimento da cidadania italiana, que possui 18 anos de experiência no mercado e que auxiliou no reconhecimento de mais de 10 mil cidadanias ítalo-brasileiras.