Imagine Dragons e Lulu Santos confirmados como headliners do Rock in Rio 2024

Os americanos do Imagine Dragons se juntam a Ed Sheeran como atrações principais do festival de 40 anos, ao lado do ícone brasileiro Lulu Santos

Que a edição de 2024 do Rock in Rio será histórica, isso já está claro. Com a recente confirmação de Imagine Dragons e Lulu Santos como headliners, a Cidade do Rock está pronta para abrigar um espetáculo que promete ser inesquecível.

Imagine Dragons: Energia e Recordes Mundiais

Originários de Las Vegas, o Imagine Dragons continua a ser uma força imparável no cenário musical. Com seis álbuns lançados e sucessos como “Radioactive” e “Thunder”, a banda acumulou prêmios e recordes, destacando-se como a única a conquistar quatro certificações de diamante RIAA. Com um histórico recente de sucesso nos EUA e indicações para diversos prêmios, a expectativa para sua performance no Rock in Rio 2024 é colossal.

Lulu Santos: Um Ícone Nacional na Cidade do Rock

Do outro lado do espectro musical, o brasileiro Lulu Santos traz sua vasta bagagem de sucessos para a celebração do Rock in Rio. Com clássicos como “Toda Forma de Amor” e “Um Certo Alguém”, Lulu, que já vendeu mais de 10 milhões de discos, promete uma apresentação repleta de nostalgia e energia.

Ingressos à Venda: Prepare-se para a Corrida!

Com a data de venda do Rock in Rio Card marcada para 7 de dezembro, às 19h, os fãs já estão ansiosos para garantir seu lugar nesse evento épico. A edição passada viu os ingressos esgotarem em tempo recorde, indicando uma demanda fervorosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rock in Rio Club: Experiência Exclusiva para Fãs Devotos

Para os fãs mais dedicados, a pré-venda do Rock in Rio Club oferece benefícios exclusivos, desde acesso antecipado até descontos e sorteios. Com as categorias Club Fã e Club Rock Star esgotadas, a experiência VIP está mais concorrida do que nunca.

O palco está montado, as estrelas estão alinhadas, e o Rock in Rio 2024 promete ser um marco na história dos festivais de música. Garanta seu ingresso e prepare-se para uma celebração de 40 anos que ficará gravada na memória de todos os presentes.