Imagine Dragons e Ed Sheeran: Datas confirmadas no Rock in Rio 2024

Saiba quando as superestrelas internacionais irão agitar a Cidade do Rock e como garantir seu lugar!

O Rock in Rio 2024 promete ser uma edição histórica, celebrando 40 anos de magia e música que marcaram gerações. Com um line-up estelar que inclui grandes nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, e muitos outros, o festival anuncia datas definidas para os headliners. Imagine Dragons e Lulu Santos agitarão o Palco Mundo no dia 14 de setembro, enquanto Ed Sheeran, Joss Stone e Jão serão as estrelas do dia 19.

A novidade desta edição é a possibilidade de o público escolher a data do seu Rock in Rio Card a partir de terça-feira, dia 23 de janeiro, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Os fãs terão até o dia 3 de abril para fazer sua escolha, garantindo assim a presença no dia desejado do festival. Após esse período, a escolha estará sujeita à disponibilidade de ingressos para cada dia.

A festa, que está marcada para acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, espera receber 700 mil pessoas na Cidade do Rock. O Rock in Rio Card, esgotado em tempo recorde neste ano, estará disponível para venda geral de ingressos no dia 11 de abril, às 19h, no site da Ticketmaster. Prepare-se para uma edição especial, repleta de novas experiências e vivências, consolidando o Rock in Rio como um Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro.