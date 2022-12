Ikaro Kadoshi revela que assistia ao programa da Xuxa para não ver o pai agredir a mãe

A mãe da drag queen colocava o filho para assistir o ‘Xou da Xuxa’ para que ele não presenciasse a violência doméstica que sofria

Ikaro Kadoshi apresentará o programa “Caravana das Drags” ao lado de Xuxa. Com estreia prevista para início de 2023, o reality show do Prime Video acompanha os dois durante uma viagem pelo Brasil em um extravagante ônibus para conhecer várias drag queens pelo país. Elas competirão entre si pelo título de Drag Suprema e, para isso, deverão mostrar todo seu talento com figurinos de arrasar e performances super coreografadas.

Ikaro Kadoshi apresentará o programa “Caravana das Drags” ao lado de Xuxa

“Estou muito orgulhoso, eu nunca imaginei, apesar das conquistas, que eu chegaria nessa conquista de ser a primeira Drag Queen do Prime Video no mundo e ao lado de Xuxa Meneghel, que é a rainha de todos nós”, contou Ikaro Kadoshi, em sua participação ao podcast DiaCast.

Mas a história da drag queen com a eterna rainha dos baixinhos começou muitos antes do reality show. “E eu tenho uma história muito peculiar com a Xuxa, que eu falo pra ela assim, eu venho de uma família de violência familiar intensa. Então, meu pai era alcoólatra e batia quase todos os dias na minha mãe. Quando ele chegava em casa bêbado de manhã, a minha mãe me colocava na frente da televisão para assistir a Xuxa, enquanto ele ia para outro lugar para eu não ver ela apanhando”, revelou o apresentador do Caravana das Drags.

Com estreia prevista para início de 2023, o reality show do Prime Video acompanha os dois durante uma viagem pelo Brasil

O “Xou da Xuxa” era como um refúgio para ele. “Então, a Xuxa durante quase toda a minha infância foi a minha babá. Quando acabava o programa e a nave subia, eu começava a chorar, porque eu sabia que ia voltar para todo aquele inferno de novo. Então, eu tenho essa ligação muito grande e é muito doido saber que tantos anos depois estou eu ao lado dela apresentado um programa”, finalizou o artista.