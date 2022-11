A convenção é organizada por Marcos Crissiuma, sócio do escritório Crissiuma Advogados e diretor estadual da ABA



Cintia Savelli, Secretária Geral Adjunta da Associação Brasileira de Advogados – ABA Estadual, é a apresentadora do painel de abertura da “III Convenção Regional da ABA Rio de Janeiro” que acontece nesta sexta-feira, 18, às 10h. Um dos temas de destaque do evento é a palestra “A Violência Doméstica como Violação dos Direitos Humano”. Também será possível ter acesso a outros 15 conteúdos reservados ao público.

Cintia Savelli, Secretária Geral Adjunta da Associação Brasileira de Advogados – ABA Estadual



A convenção é organizada por Marcos Crissiuma, sócio do escritório Crissiuma Advogados e diretor estadual da ABA, e Cristina Cruz, diretora municipal da ABA e contará com a presença de importantes participantes atuantes na advocacia como Luciano Bandeira, presidente da OAB/RJ, Ana Tereza Basilio (vice-presidente da OAB/RJ) e Sydney Sanches (presidente do IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros).

Inscrições pelo – https://www.sympla.com.br/evento/iii-convencao-regional-da-aba-rio-de-janeiro/1735354