III BrazilFoundation Gala Minas retorna para arrecadar fundos para necessitados

Tradicional jantar beneficente marca a volta dos eventos presenciais da organização no país e irá mobilizar recursos para apoio a projetos sociais

Após dois anos de paralisação por conta da pandemia do Coronavírus, o III BrazilFoundation Gala Minas será realizado no dia 10 de agosto, no Casa Tua, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

BrazilFoundation Gala Minas será realizado no dia 10 de agosto, no Casa Tua

O evento conta com o patrocínio do Banco Master e tem como objetivo a arrecadação de fundos para o financiamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em todo o país.

Os anfitriões desta edição serão Fabiola e Daniel Vorcaro, e a homenagem será ao Movimento Bem Maior (MBM), organização social apartidária, sem fins lucrativos, que visa fortalecer o ecossistema filantrópico do Brasil.

O MBM será representado por Eugênio Mattar e Rubens Menin, co-fundadores da instituição, e Carola Matarazzo, diretora-executiva. São esperados cerca de 300 convidados, entre eles empresários, jornalistas, artistas e formadores de opinião.

Erika Januza está entre os apresentadores do Gala Minas / Créditos Divulgação Globo

Flavia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation, abre a noite com os resultados e os impactos sociais causados pela organização nos últimos dois anos e apresenta o leilão beneficente ao lado de Rodrigo Carneiro.

A atriz mineira Erika Januza e a comunicadora Silvia Braz se juntam ao ator e apresentador Joaquim Lopes e comandam a cerimônia. O show de encerramento será de Fernanda Abreu com participação dos dançarinos do Passinho. A DJ Marina Diniz fecha a festa com um set especial.

BrazilFoundation Gala Minas / Créditos Divulgação

O decor fica por conta de Denise Magalhães, que participa desde o primeiro jantar e é uma das principais incentivadoras da BrazilFoundation em Minas Gerais. O menu será assinado pelo chef Massimo Battaglini, do Club do Chef e da Osteria Mattiazzi. Marina Nacif é a cerimonialista. Luciana e Carolina Campos, da Corazzo Joias, assinam a curadoria da exposição de joias que serão leiloadas durante o coquetel.