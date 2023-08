Iguatemi Talks Fashion 2023: Moda, Inovação e Conexões Marcam a 7ª Edição do Evento

Dapper Dan, Dr. Bárbara Sturm e Trey Laird estão entre os nomes que liderarão a conferência deste ano.

A Iguatemi S.A., uma das maiores apoiadoras da moda tanto nacional quanto internacional, anunciou a aguardada 7ª edição do Iguatemi Talks Fashion, um evento que promete ser um marco no cenário da moda em 2023. Com datas marcadas para os dias 17 e 18 de outubro, o evento será sediado no JK Iguatemi, em São Paulo, e trará uma programação repleta de personalidades influentes da indústria.

Saiba o que esperar da conferência de moda mais aguardada do ano

O destaque internacional desta edição é a presença de Dapper Dan, um ícone da estética hip hop na moda. Conhecido por seu estilo único e suas colaborações com astros do hip-hop, atletas e celebridades, Dapper Dan se tornou uma figura icônica na cultura da moda urbana. Sua participação em um painel online promete trazer insights valiosos sobre a fusão entre música e moda.

Dapper Dan confirma participação na edição de 2023. Imagem/ Divulgação

Outra figura de renome internacional é a Dra. Bárbara Sturm, fundadora da @DrBarbaraSturm, conhecida por sua expertise em skincare e beleza. Juntamente com Trey Laird, fundador da agência Laird+Partners e @AARMY, esses nomes prometem enriquecer as discussões sobre inovação, diversidade, sustentabilidade e design durante o evento.

Desde sua primeira edição, o Iguatemi Talks Fashion tem sido uma plataforma pioneira em destacar talentos emergentes e estabelecidos da moda. Nomes como Anitta, Virgil Abloh e Gwyneth Paltrow já passaram pelos palcos do evento, trazendo uma visão única para o futuro da moda. E para a edição deste ano, a expectativa não é diferente.

Com o tema “Transformação e Inovação”, o evento visa não apenas explorar as tendências atuais, mas também antecipar o que está por vir na indústria da moda. Além disso, a conferência reforça seu compromisso filantrópico destinando 10% da renda arrecadada com a venda de ingressos para o IN-MOD (Instituto Nacional de Moda e Design), uma organização dedicada a promover o reconhecimento e a visibilidade da moda brasileira.

Enquanto a conferência oferecerá a experiência presencial com vagas limitadas para workshops, também será transmitida online para alcançar públicos globais interessados nas últimas novidades do mundo da moda. Os clientes do cartão XP Visa Infinite e clientes Iguatemi One têm a vantagem de adquirir ingressos com desconto, tornando a participação no evento ainda mais atrativa.

Em resumo, o Iguatemi Talks Fashion 2023 está pronto para unir criatividade, inovação e conexões, solidificando sua posição como a maior conferência de moda do Brasil. A presença de nomes como Dapper Dan e Dr. Bárbara Sturm promete fazer desta edição uma fonte inestimável de conhecimento e inspiração para os participantes. Com uma visão voltada para o futuro, o evento continuará a moldar o panorama da moda no Brasil e além.

Serviço: 7ª Edição Iguatemi Talks Fashion 2023

Data: 17 e 18 de outubro de 2023

Horário: De 10h às 20h

Local: JK Iguatemi

