Iguatemi Brasília apresenta Trunk Show exclusivo da Miu Miu: moda e luxo no Lounge One

O Iguatemi Brasília tem o prazer de anunciar a realização de um exclusivo Trunk Show da renomada marca de moda Miu Miu. Este evento, marcado para os dias 22 e 23 de maio, ocorrerá no sofisticado Lounge One do shopping, reafirmando o compromisso do Iguatemi em proporcionar experiências premium e inesquecíveis aos seus clientes.

Trunk show apresenta peças inéditas e atendimento VIP no Lounge One

Fundada em 1993 por Miuccia Prada, a Miu Miu nasceu com um espírito independente e não convencional. A marca, cujo nome deriva do apelido familiar de Miuccia, reflete uma feminilidade refinada e a energia das contradições naturais das mulheres, além de personalidades provocantes da sociedade contemporânea.

Sapatos e tênis das colaborações Church’s x Miu Miu e New Balance x Miu Miu

O trunk show é um evento exclusivo onde os convidados têm a oportunidade única de visualizar e adquirir peças de novas coleções antes de serem disponibilizadas ao público em geral. Nesta ocasião, os clientes do Iguatemi Brasília poderão conhecer de perto a nova coleção Miu Miu L’Été 2024, apreciando os detalhes e a qualidade excepcionais das criações da marca, além de receberem um atendimento personalizado.

“Trazer um trunk show da Miu Miu para o Iguatemi Brasília é um marco que reafirma nosso compromisso em oferecer o que há de melhor e mais atualizado no mundo da moda. Estamos sempre em busca de proporcionar experiências sem igual e de alta qualidade aos nossos clientes, e este evento é mais uma demonstração de nossa dedicação em manter este padrão de excelência”, destaca Bianca Marinho, gerente de marketing do Iguatemi Brasília.

A Miu Miu continua sua jornada de expressão da beleza atemporal e redefinição de roupas arquetípicas com a nova coleção L’Été 2024. Esta celebra o fascínio da elegância eterna através de um olhar contemporâneo, incorporando uma elegância rebelde que desafia a perfeição refinada dos conjuntos tradicionais de verão. As combinações incluem linho, twin sets, xadrez, jeans, vestidos florais, camisas e alfaiataria de algodão, além de nylons técnicos, polos em jérsei e saias de tênis. A coleção valoriza traços do imperfeito, permitindo que o poder do único e do indivíduo brilhe.

A campanha da coleção, filmada em Nova York pelo artista Richard Kern, apresenta um elenco multidisciplinar que inclui a modelo Amelia Gray Hamlin, a atriz Jasmin Savoy Brown, a criadora digital Emma Chamberlain e as cantoras Angel Haze e Lexie Liu. Cada uma é capturada num cenário doméstico íntimo e vivido, destacando tanto os temas quanto os guarda-roupas no mundo real.

Paralelamente, a coleção Miu Miu L’Été 2024 inclui uma cápsula de moda praia e natação com biquínis, peças únicas, tops, anáguas estampadas, microminis bufantes e camisas leves em tons coloridos. Os acessórios incluem a bolsa Miu Wander em malha de vime natural e em crochê, bolsas e cestos em malha de vime e algodão listrados em crochê, mini bolsas e a bolsa Ivy em ráfia branca e natural. Os calçados destacam sandálias Rivière, sapatos de convés e os favoritos da marca: sapatos e tênis das colaborações Church’s x Miu Miu e New Balance x Miu Miu.