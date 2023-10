Igreja Unida Deus Proverá compra horário que era de R.R. Soares e vai estrear nas manhãs da Band na próxima segunda

Igreja fundada há 10 meses apresentará um novo conceito: o programa Desperta Brasil Deus Proverá promete inovar com conteúdos sobre fé, jornalismo e entretenimento

A próxima segunda-feira promete marcar uma mudança significativa na programação matinal da Rede Bandeirantes, com a estreia do programa “Desperta Brasil Deus Proverá,” liderado pela Igreja Unida Deus Proverá (IUPP), fundada há apenas 10 meses. A aquisição do horário que anteriormente pertencia ao bispo R.R. Soares tem chamado a atenção, enquanto a proposta do programa promete inovação ao misturar fé, jornalismo e informações sobre famosos e celebridades.

Bispo Luciano Neves e Johny Saad

O Bispo Luciano Neves, com uma trajetória de 35 anos no ministério religioso, passando por importantes denominações como a Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus, é o líder da IUPP. Em um curto espaço de tempo, a igreja já estabeleceu 80 templos em todo o Brasil. A singularidade da IUPP reside na sua visão inclusiva e livre de preconceitos, o que tem atraído atenção e destaque na mídia.

Bispo Luciano Neves

Créditos: Divulgação

De acordo com informações reveladas pelo coapresentador do programa, o jornalista Ricardo Tofanello, a ideia para o programa surgiu a partir de uma busca por uma fórmula que unisse espiritualidade, notícias do cotidiano e entretenimento. “O objetivo era não apenas manter a audiência que R.R. Soares conquistou ao longo dos anos, mas também agregar um toque jornalístico e de entretenimento”, revelou.

Bispo Luciano Neves, Johny Saad Rocardo Tofanello e executivos da Band

“O programa vai trazer notícias do esporte, do cotidiano, notícias sobre trânsito, clima e previsão do tempo, juntamente com notícias de celebridades, vídeos de curiosidades que estão viralizando na internet e muito mais. Esta é uma proposta nova e um conceito inovador que vai atender às necessidades de um público diversificado,” destacou Tofanello.

O programa “Desperta Brasil Deus Proverá” será transmitido de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 horas da manhã, alcançando espectadores em todo o Brasil. Sobre os detalhes do contrato entre a IUPP e a Band, Tofanello esclareceu que, apesar das especulações sobre valores milionários, trata-se de uma parceria.

“Muitos dizem que é um contrato de três milhões por mês, por três anos. Mas eu estava na reunião e o que foi dito é que será uma parceria. A Band buscava uma fórmula para incluir a fé, não apenas para manter o público fiel que já possuem, mas também para abraçar o jornalismo. O Bispo Luciano Neves tem um verdadeiro interesse em evangelizar e levar a palavra aos telespectadores,” explicou Tofanello.

O programa será liderado pelo Bispo Luciano Neves, com o apoio de sua equipe de bispos e pastores, bem como do jornalista Ricardo Tofanello, encarregado de trazer notícias, serviços e entretenimento para os telespectadores.