Igor Oliveira fará palestra gratuita sobre “Inteligência Emocional”, em São Paulo

Com expertise no segmento de mentorias, o empresário Igor Oliveira irá proferir na próxima terça-feira, dia 22, às 19h, uma palestra gratuita sobre como assimilar, adquirir e incorporar uma ‘Mentalidade de Riqueza’ – cujo conteúdo consiste em utilizar o poder da mente para transformar a vida das pessoas de maneira positiva e, acima de tudo, produtiva. Já são mais de 5000 profissionais formados pelo método. Igor Oliveira possui, formação em Master Practitioner em PNL e pela Empretec, é formado em Self Coaching, é treinador comportamental e motivador de pessoas para alcançar a riqueza.

Ao longo de sua carreira, Igor Oliveira realizou inúmeros feitos. Com apenas 19 anos ele obteve o seu primeiro milhão de reais, formou mais de 10 milionários em sete anos de atividade -, período em que movimentou mais de um bilhão de reais em vendas de cotas de consórcio em todo o Brasil. Igor elaborou igualmente e-books com dicas de como ser bem-sucedido nos negócios, é o Criador do “Método Ricos”, é Mentor de empreendedores em vários estados do Brasil e tem como slogan de vida a frase: “Cada um terá a vista da montanha que subir”.

Durante a palestra, que terá 2 horas de duração, Igor discorrerá sobre diversos tópicos, entre os quais destacam-se os seguintes: técnicas utilizadas para o desbloqueio da mente com o objetivo se atingir o equilíbrio psicoemocional; o que é a técnica 3M’s, que compreende como se tomar decisões acertadas e construir um bom plano de ação e, a partir daí, desenvolver uma mentalidade empreendedora; como vencer os medos que interferem no crescimento profissional; conhecer a escalada dos milionários; a importância de se adquirir e desenvolver habilidades para empreender, auferir receita e tornar-se independente no mercado de trabalho.

Esta palestra é voltada para empresas, empreendedores, vendedores e a todos que desejam ter suas vidas transformadas. O evento será presencial, no dia 22 de novembro, entre 19h e 21h. Local: Alameda Rio Negro n° 503 – auditório térreo; Alphaville Industrial – próximo ao shopping Iguatemi de Alphaville, Barueri – São Paulo.

Igor Oliveira ressalta, que “além do evento presencial, o participante terá acesso a um grupo fechado com dicas exclusivas para fomentar o crescimento de sua empresa, onde ele e sua equipe irá apoiá-lo na tarefa de como alavancar suas vendas através de estratégias comerciais pontuais”. As inscrições para participar do evento já estão abertas. Basta acessar o Sympla e garantir a sua vaga. Clique Aqui.