‘’Não é sorte, é método’’: como Igor Business transformou jogos de sorte em metodologia

Jovem empreendedor lança seu curso 100% online com quinze estratégias para ganhar na roleta

O empreendedor Igor Marques, mais conhecido como Igor Business, é um exemplo de que você consegue combinar seu hobby em algo extremamente lucrativo. Com apenas 28 anos de idade, o baiano viu nas roletas, que conheceu durante seus cruzeiros, algo rentável e ao mesmo tempo estratégico demais para as pessoas contarem apenas com a sorte.

Aos 21 anos, Igor teve seu primeiro contato com a roleta tendo um encantamento pelo mundo apresentado pelos cassinos que se tornou um grande estudo. Ao longo dos últimos anos, ele se especializou no mercado, viajando para diversos países e conhecendo as estratégias usadas. “Já fui expulso duas vezes de dois Cassinos pela minha alta assertividade e experiência”, conta Business.



Na Europa, teve o primeiro contato com um Cassino Online e decidiu desenvolver a tecnologia, com mais assertividade, e trazer para o Brasil no começo deste ano. Com a aplicação de seu método, as pessoas acima de 21 anos, de qualquer sexo, podem jogar em mesas do Brasil e do mundo pela tela do seu celular através do “Bot Milion Cassino”. Para acessar, é preciso entrar em contato e enviar sua identidade através do link do Instagram (@botmilioncassino).

E no próximo dia 22, o empreendedor lançará seu primeiro curso 100% online, o “Croupier Academy”. Onde ensinará as quinze técnicas que adquiriu com seu estudo dividido em módulos com aulas gravadas. No curso, abordará também temas sobre mentalidade para se tornar um Croupier profissional, assim como ele, sem envolver o emocional no momento em que estiver jogando, afinal de contas, o lado racional precisará estar em foco.

Quem tiver interesse em entrar para a “Croupier Academy” e ter acesso às estratégias do “Bot Million Cassino”, basta acessar o site: www.viverderoleta.com.br e fazer a pré-inscrição.