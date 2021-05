Iggor Cavalera, ex-Sepultura, conta detalhes de “Refuse/Resist” em série no YouTube

Baterista lançou a série “Beneath the Drums”, onde vai a fundo sobre várias músicas da carreira.

O baterista Iggor Cavalera lançou um novo episódio da série “Beneath the Drums” no canal do YouTube. A música “Refuse/Resist”, uma das mais emblemáticas da carreira dele com a ex-banda Sepultura, é o mais recente registro disponibilizado pelo músico. Nos vídeos, Iggor tocando as músicas e explicando detalhes e curiosidades sobre criação e gravação.

A série Beneath the Drums foi criada para celebrar a obra do baterista. As músicas apresentadas anteriormente foram “Kamaitachi”; “Sanctuary”, lançada em 2008 com o Cavalera Conspiracy; além de “Territory” e “Itsari”, ambas dos anos 1990.

O baterista Iggor Cavalera lançou este ano uma conta no Patreon, onde disponibiliza conteúdos únicos na plataforma. Esse é um serviço de financiamento coletivo, onde os fãs contribuem com valores pré-determinados para obter acesso exclusivo a conteúdos e recompensas. O serviço oferece um complemento ao conteúdo disponibilizado pela série Beneath the Drums.

Entre os projetos musicais atuais de Iggor Cavalera estão o eletrônico MixHell; o alternativo Soulwax e o mais recente Petbrick, duo industrial em parceria com Wayne Adams, do Big Lad. O último álbum de Iggor com o Cavalera Conspiracy, banda que tem ao lado de seu irmão Max Cavalera, é Psychosis, de 2017.

No final da década de 1990, a equipe de Axl Roseo convidou Iggor para se unir à “banda mais perigosa do mundo”, mas ouviu um não do brasileiro. Na época, ele recusou o convite para dar continuidade a banda Sepultura.