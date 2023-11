iFood é patrocinador oficial do BBB 24

Pela quarta vez, marca participa de reality da casa mais vigiada do Brasil. Nesta edição a empresa terá iniciativas em diversos momentos do programa como em provas e festas

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, marca sua presença na casa mais vigiada do Brasil, como um dos patrocinadores oficiais da edição do BBB 24, do reality da TV Globo. Essa é a quarta vez que a marca participa do programa. A cota de patrocínio e o combo adquiridos pela marca contemplam estar presente em diferentes momentos importantes da casa, como participação em provas e atividades rotineiras do programa, como festas e ativações pontuais.

BBB 24 tem IFood como patrocinador oficial

Créditos: Reprodução TV Globo

“Estamos muito animados com o patrocínio ao BBB 24, um dos principais programas de entretenimento da TV brasileira. O iFood já está diariamente na casa de milhões de brasileiros levando as refeições preferidas e outros produtos para a comodidade de seus clientes e, agora entra também na casa mais vigiada do país. Temos certeza que o programa será uma grande vitrine e contribuirá para que a gente amplifique ainda mais a nossa conexão com o nosso ecossistema, composto por entregadores, estabelecimentos parceiros e clientes”, afirma Ana Gabriela Lopes, diretora de Marketing do iFood.

IFood patrocina BBB pelo 4º ano consecutivo

A empresa, que foi considerada a marca mais amada pelos brasileiros pelo segundo ano consecutivo no ranking LoveBrands da Ecglobal, vem marcando presença nos principais eventos culturais e festividades no Brasil, apoiando a cultura e a música brasileira. Além da maior festa popular do país, o Carnaval, o iFood esteve presente como patrocinador do Prêmio da Música Brasileira, das Festas Juninas de Caruaru e São Paulo e mais recentemente esteve presente no The Town.