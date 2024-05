IFOOD da saúde: beeIT apresenta app que mapeia desperdício de refeições para reduzir custos de hospitais e instituições da área da saúde

A empresa beeIT, especialista no desenvolvimento de soluções para hotelaria hospitalar apresenta oficialmente o app “FoodCare” na Hospitalar 2024 – feira considerada a principal do setor na América Latina – que acontece de 21 a 24 de maio, na São Paulo Expo, em São Paulo.

Estande da beeIT na Hospitalar 2023

Créditos: Divulgação

O novo aplicativo funciona mapeando o desperdício de comida em hospitais e instituições de saúde, a partir da interatividade do funcionário que recolhe a bandeja e das análises clínicas e restrições nutricionais dos pacientes.

Empresa esteve presente na Hospitalar 2023

O CEO da empresa, Sandro Pinheiro, destaca que uma das características da beeIT é criar softwares que funcionam com a interação dos colaboradores das instituições. “No FoodCare, a pessoa que retira a refeição tem um papel fundamental, pois é ela que vai adicionar informações sobre o percentual consumido ou, até mesmo, o que não foi consumido”, explica.

2023, Da beeIT, Gst Coml, Ronei Santos, COO, André Beck, Sup Suporte, Felipe Dorneles, CEO, Sandro Pinheiro, Gst Mkt, Márcio Schutz, Sup Impl, Wellington Nascimento, Ger Sup Relacto, Dani Oliveira

“Com estes dados, as análises clínicas e as restrições nutricionais dos pacientes, será possível ter números reais, criando ações personalizadas para uma gestão estratégica e eficiente”.

O executivo conta que a ideia de criar o app surgiu após analisarem dados confiáveis sobre desperdício de comida em hospitais. “Entendemos que havia uma demanda urgente e que, se atendida, poderia fazer uma diferença importante, a médio e longo prazo, no faturamento das instituições, na sociedade e no meio ambiente”.

Entre as pesquisas avaliadas pela beeIT está a “Desperdício de Alimentos Intra-hospitalar”, realizada pela Scielo Brasil em 2006. O estudo foi realizado durante 14 dias na Unidade de Alimentação e Nutrição da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

O objetivo da pesquisa foi analisar os restos de alimentos deixados pelos clientes / pacientes, estimar custos com produção e com os restos. O resultado foi surpreendente: cerca de 30% das refeições servidas aos pacientes vão para descarte, sendo que 15% destas são bandejas que retornam intactas. Ou seja, dos 402kg de alimentos produzidos, 123kg retornaram, ou seja 31%. Quando contabilizado por dieta, das 650 bandejas, 71 voltaram intactas.

Considerando que o custo mensal daquele hospital com as refeições foi de US$ 25 mil, o prejuízo representou US$ 7,5 mil. “Em um ano, as perdas financeiras podem chegar a até US$ 300 mil em uma instituição de saúde com números semelhantes”, alerta Pinheiro.

“E neste valor não estão sendo consideradas as despesas com o descarte correto deste tipo de resíduos que, muitas vezes, necessita de incineração”. Outro ponto extremamente importante avaliado pelo executivo foi a questão da fome no Brasil. Segundo o Instituto Fome Zero, no 4º trimestre de 2023, 20 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar grave – conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua 2022/2023 combinada com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017/2018.

“É inadmissível que em um país onde parte da população sofra com a falta de comida haja tanto desperdício. É crucial considerar os impactos sociais que isso representa”, afirma. Com o objetivo de iniciar o serviço e testar o FoodCare, a empresa o implantou em fevereiro deste ano no Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Já no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, no Paraná, está funcionando somente para médicos, inicialmente. “Estamos tendo ótimos resultados com o mapeamento”.

Considerando os percentuais das pesquisas avaliadas pela beeIT, de que o desperdício de alimentos pode ficar entre 25% e 30%, um hospital como o Jaraguá, que possui 115 leitos, tem, aproximadamente, um prejuízo de R$ 360 mil por ano com o descarte dos restos e das refeições. Pinheiro ressalta que sempre haverá perdas, mas, com as medidas adequadas desenvolvidas a partir das informações obtidas com o uso do app, elas podem ser reduzidas entre 5% e 7%.

“Isso resultaria em uma economia de R$ 290 mil por ano”, estima. As funcionalidades do FoodCare também podem ser utilizadas por acompanhantes que têm direito a refeição. Para os que não têm, haverá a possibilidade de comprar pelo aplicativo, não precisando se deslocar. “Será como um IFOOD na área da saúde, com entrega no quarto, o que é uma facilidade quando se está cuidando de alguém em recuperação”.

Outra novidade da beeIT apresentada na Hospitalar 2024 será o Nutriun, um sistema de gestão clínica nutricional do paciente para a produção de refeições. “Ele possibilita o controle da rastreabilidade da bandeja com dupla checagem na pulseira da pessoa hospitalizada, permitindo um controle do que está sendo ingerido, nível de nutrição e também atuando no controle dos resíduos orgânicos”, explica.

Sandro Pinheiro recorda que esta é a sétima vez que a empesa participa da Feira, sempre com o apoio do SEBRAE/RS. “A Hospitalar é um importante espaço para mostrarmos nossas soluções e de que forma elas podem ser aplicadas nos hospitais. Promover gestão inteligente, estratégica e com resultados para instituições de saúde é o nosso propósito. E estamos conseguindo alcançá-lo com excelência”, finaliza o CEO.