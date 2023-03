iFood anuncia demissão de 355 funcionários no Brasil

Em nota, a empresa disse que o ‘atual cenário econômico’ tem exigido a busca por novas rotas

O iFood divulgou nesta quarta-feira (1º de março) uma nota informando a demissão de 355 funcionários no Brasil, o que representa aproximadamente 6% de sua força de trabalho. A empresa afirmou que o atual cenário econômico global está exigindo ações imediatas de todas as empresas na busca por novos caminhos para enfrentarem as “adversidades”.

A nota emitida pela companhia expressa tristeza pela decisão difícil de descontinuar várias posições no âmbito interno, que afetou diretamente os colaboradores que “escreveram a nossa história”. O iFood se comprometeu a conduzir este processo delicado com o máximo de consideração e respeito às pessoas envolvidas.