Idosos em segurança: Programa de Prevenção de Quedas oferece apoio multiprofissional

Muitas vezes, uma aparente simples queda, pode gerar meses de desgaste com variadas etapas de tratamento que envolvem hospitalização e fisioterapia. Quando falamos de quedas de pessoas idosas, os danos tendem a ser ainda maiores, e em não raros casos, infelizmente fatais.

O Programa de Prevenção de Quedas (PPQ), criado pelo Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto, visa justamente diminuir a incidência desses casos e proporcionar mais segurança e qualidade de vida para os idosos. Para isso, o Centro adotou uma proposta multiprofissional, que além de fisioterapia, conta com apoio de farmacêuticos e enfermeiros.

Michel Maggi, fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência e fundador do Meu Labirinto, explica que o programa vê o idoso por completo em todas as suas necessidades diárias, por isso a avaliação é minuciosa com os detalhes. “Além de avaliar o paciente em si, nós vamos até a casa dele para analisar todos os detalhes possíveis que envolvam sua rotina: fios soltos pela casa, tapetes e até o tipo de sapato que ele utiliza dentro do ambiente de convívio”, relata.

O Programa de Prevenção de Quedas é um trabalho de acompanhamento por doze meses e novo no Brasil. O PPQ segue as orientações do relatório global de prevenção de quedas instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Já foram mais 21.000 sessões realizadas, e entre elas não é difícil encontrar o sucesso e satisfação dos pacientes. “ODr Michel me ajudou a sair de uma forte crise de labirintite através do seu método de exercício”, declara uma paciente. “Encontrei no Dr Michel uma característica rara na área da saúde: humanização”, elogia outra.

Michel Maggi, explica que um dos diferenciais do Meu Labirinto, e inclusive a razão do Centro ter esse nome, é justamente o foco na reabilitação do labirinto que é responsável por todo nosso equilíbrio. O especialista destaca entre os muitos atendimentos, o caso de uma idosa de 74 anos que sentia tonturas muito incômodas há mais de dez anos.

“Esse caso foi marcante porque ela apresentou melhoras significativas no equilíbrio a partir da segunda sessão. Na terceira e na quarta sessão podemos já avançar para outras partes do tratamento para trazer mais segurança no âmbito físico, como as plantas dos pés”, compartilha.

Melhor prevenir do que remediar

Escutamos sempre que a prevenção é o melhor remédio e não à toa essa expressão virou um dito popular. Quando falamos em prevenir quedas, estamos poupando também uma série de transtornos, inclusive financeiros. Michel Maggi conta que a prevenção evita inclusive gastos e ocupações hospitalares. Além de não expor os idosos a todos os outros riscos que os ambientes hospitalares ocasionam. “A prevenção é o melhor caminho e também o mais barato para evitar danos de todos os níveis, sejam leves ou graves. Além de diminuir significativamente a procura hospitalar”, garante.

O Centro Meu Labirinto fica localizado em Florianópolis, Santa Catarina, e em breve em nova franquia em Brasília, Distrito Federal. Para acompanhar as novidades do centro é só ficar de olho nas redes sociais oficiais @meulabirinto.reabilitacao e no site meulabirinto.com.br