Icomm Group aposta em crescimento no consumo de roupas e acessórios durante sua ‘Best Friday’

Incremento no estoque e prazos de troca estendidos até janeiro de 2022 estão entre as ações

O Grupo Icomm, responsável pelos e-commerces de OQVestir e Shop2gether e pelo marketplace 2Collab, prevê um aumento no consumo de itens de moda e lifestyle durante novembro, mês de Best Friday, de 40%. A data vem ganhando cada vez mais força no mercado brasileiro e, neste ano tem novos fatores de comportamento que devem ajudar as vendas a bater novos recordes.

“Diferentemente de outros setores, como o de eletrodomésticos e eletrônicos em geral, que foram diretamente afetados pela alta do dólar e escassez de matérias-primas, trabalhamos em nossas empresas principalmente com moda nacional, o que já é um diferencial”, explica Eduardo Kyrillos, CEO do Icomm Group. “Além disso, enquanto no ano passado as pessoas estavam em casa, com a diminuição das restrições e a queda dos números da pandemia no Brasil, a vida social está voltando ao normal e com ela vem a vontade do consumidor de olhar para o setor de vestuário em geral.”

Eduardo Kyrillos, CEO do Icomm Group

Pensando nisso, o grupo investiu e abasteceu seu estoque para a data, garantindo variedade de opções e preços atrativos para os consumidores. A época é boa para quem quer antecipar as compras de Natal já que tanto Shop2gether quanto OQVestir terão prazo de troca estendido até 31 de janeiro de 2022. Desde 2019, o Icomm Group tem um setor próprio de entregas, o Icomm Log, o que garante um serviço ágil e eficiente, usando como base o Centro de Distribuição em Extrema e uma Dark Store. As entregas dos pedidos feitos até as 16h na Grande São Paulo são realizadas em até 4h, um diferencial importante para as festas de final de ano

Ana Isabel Carvalho Pinto, co-fundadora do Icomm Group.

Como uma forma de rever conceitos e promover maior inclusão, este ano a empresa optou por mudar o nome de suas campanhas de Black Friday nos dois canais: no Shop2gether a Black Friday agora é Best Friday, enquanto no e-commerce OQVestir é Super Friday. “A mudança no nome das campanhas vai de encontro às nossas políticas internas. Num país com questões raciais tão sérias como o Brasil, sentimos ser mais apropriado usar um termo que não cause desconforto a ninguém”, diz Ana Isabel Carvalho Pinto, co-fundadora do Icomm Group.