i4pro e Todas Group firmam parceria para acelerar a carreira de mulheres

Com aumento de 350% no quadro de mulheres em cargos de liderança desde 2020, a empresa de tecnologia utilizará a plataforma como forma de impulsionar o desenvolvimento de suas colaboradoras

A i4pro, líder no desenvolvimento de soluções de tecnologia para o mercado segurador, anuncia parceria com o Todas Group, plataforma que impulsiona o crescimento de lideranças femininas. Na empresa, as mulheres ocupam cerca de 23% dos cargos de gestão, o que representa um crescimento de 350% no período de agosto de 2020 a julho de 2022.



Com a parceria, a i4pro espera aumentar a representatividade feminina, não apenas em cargos de liderança, mas nas equipes como um todo. Atualmente, a presença feminina no quadro geral de colaboradores da empresa é de 28%, acima da média geral do mercado de tecnologia, que é de cerca de 20%, segundo dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação).

“Acreditamos que é necessário oferecer apoio para o desenvolvimento profissional das mulheres, principalmente na área de tecnologia, para que haja maior diversidade nas equipes”, explica Carolina Florence, diretora de Desenvolvimento Humano, Gestão Organizacional e Comunicação da i4pro.

“Tenho certeza de que a plataforma será uma ferramenta muito poderosa de autodesenvolvimento para nossas colaboradoras e acredito que essa parceria vai gerar impacto positivo na carreira de cada uma delas”, reforça a executiva.

Todo o público feminino da i4pro terá acesso ao aplicativo do Todas Group, que conta com trilhas de conhecimento baseadas nas trajetórias das mulheres que mais crescem no Brasil e no mundo, focando nos 3Ms: mente (como funciona o cérebro feminino), modelagem (como se desenvolver em cada habilidade) e metodologia (como colocar em prática imediatamente).

Os conteúdos são entregues por meio de um método inovador que apoia as usuárias a desenvolverem um modelo mental de sucesso. O aplicativo também conta com uma comunidade para proporcionar a troca de experiências entre as membras, além de gamificação para facilitar o aprendizado e recompensas pelo desempenho de cada uma.

As mentoras da plataforma são reconhecidas por sua atuação profissional. Entre elas estão: a maior investidora do país, Camila Farani, a apresentadora e advogada Gabriela Prioli, e a faculty da Singularity University da NASA, Carla Tieppo, entre outras.

Carolina explica que um dos motivos pela escolha do Todas Group se deve ao fato da plataforma ter um compromisso com o Pacto Global da ONU, que, entre outros objetivos, tem a meta de preparar mais de 11 mil mulheres para cargos de liderança até 2030, somente no Brasil. “Agora, a i4pro faz parte dessa meta e isso torna a parceria ainda mais gratificante”, finaliza a executiva.