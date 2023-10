Humorista Helio de La Peña lança livro em parceria com o cartunista Adão Iturrusgarai

Noite de autógrafos acontece no dia 25 de outubro na Livraria Drummond, em São Paulo

O humorista Helio de La Peña, famoso por suas atuações no Casseta & Planeta, vai realizar o lançamento do livro “Aventuras de um Pijamão” em parceria com o cartunista Adão Iturrusgarai. Noite de autógrafos acontece no dia 25 de outubro na Livraria Drummond, em São Paulo.

“Juntei com memórias pessoais, troquei nomes para manter o anonimato de todos, apimentei tudo com boas mentiras e reuni neste livro



Publicada em parceria pelas editoras Almedina Brasil e Banca do Minhoca, a coletânea de charges e crônicas aborda com bom humor temas como casamento, solteirice e sexo (ou a falta dele). Na casa dos 60, casados e felizes com suas escolhas de vida (será?), os autores disparam suas metralhadoras de piadas contra a pegação, a não-monogamia e outras “vulgaridades” da modernidade.

Cartunista Adão Iturrusgarai criou desenhos que dialogam com o texto de Helio



Autointitulados “dinossauros, machos, héteros e cis”, Peña e Iturrusgarai investigam com porque as pessoas ainda optam pelo matrimônio ao mesmo tempo em que não desejam voltar ao status de solteiro. Uma reflexão descarada sobre como o cotidiano a dois é difícil, mas com a certeza de que viver sozinho é muito pior.

Livro foi publicado em parceria pelas editoras Almedina Brasil e Banca do Minhoca



“Juntei com memórias pessoais, troquei nomes para manter o anonimato de todos, apimentei tudo com boas mentiras e reuni neste livro. Só um frequentador da sala sabia dessa trama diabólica. Adão Iturrusgarai. Quando mostrei a coleção, ele se identificou e fez uma seleção dos melhores – ou piores, a depender do ponto de vista do leitor, leitora ou mesmo leitore – cartuns que dialogassem com os textos e… voilà! Aqui estão nossas aventuras. Faça bom proveito. Mas mantenha este exemplar longe das crianças e dos advogados.”, diz Helio de La Peña.



A Noite de autógrafos do livro “Aventuras de um Pijamão” contará com a presença dos dois autores e acontece no dia 25/10, às 19h, na Drummond Livraria, localizada na Avenida Paulista, 2073, em São Paulo.