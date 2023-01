Humanização e benefícios aos funcionários se tornam desafios para o departamento de Recursos Humanos, aponta especialista

No radar dos profissionais estão modelos de trabalho, híbridos ou remotos, além da singularidade de cada trabalhador

Janeiro é o mês oficial da busca por uma nova vida, incluindo um novo emprego. Dessa forma, os gestores de RH já se preparam para 2023, No radar estão os novos modelos de trabalho, híbridos ou remotos, e principalmente, a singularidade que cada funcionário tem sua particularidade. De acordo com o CEO Healthtech Fit Anywhere, Pedro Kauffman, este é o momento para repensar o propósito e o valor da organização apostando no indivíduo.

Pedro Kauffman: Fundador e CEO da Healthtech Fit Anywhere e rabino da Sinagoga Ahavat Reim no bairro Bom Retiro, em São Paulo, casado e pai de cinco filhos. (Foto: Divulgação)



Segundo pesquisas, o maior desafio dos departamentos de Recursos Humanos é incluir benefícios que atendam ao desejo dos colaboradores. Tanto para manter o engajamento dos funcionários, quanto para que seja algo que dê retorno às empresas. Ao menos, 82% dos profissionais entrevistados na Pesquisa de Funcionários do Gartner EVP disseram que queriam que sua organização os visse como pessoas, não apenas funcionários.



“Há uma certeza, em troca de sua força de trabalho, todos os colaboradores estão em busca de um ambiente afável, que pela reciprocidade as empresas demonstrem reconhecimento pelas atividades realizadas, remuneração justa e benefícios corporativos. Esse último causa um grande impacto no trabalhador em relação à corporação. Afinal, promover o bem-estar e a felicidade dos colaboradores é a senha para que se crie um vínculo afetivo com a organização e assim o time alcançar os melhores resultados”, aponta Kauffman.



Por esta razão, oferecer benefícios como vale refeição, vale transporte e convênio médico já não são mais suficientes. As corporações para recrutar e manter seu time de excelência, estão cada vez mais atentos às questões de saúde, no âmbito psicológico e físico.

Especialista aponta que funcionários buscam humanização e valorização nas empresas (Foto: Divulgação)



Os dados do levantamento do instituto Gallup apontam que funcionários felizes têm 50% menos acidentes laborais. Na mesma direção, o Harvard Business Review revelou que colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Nesse sentido, passou a ser essencial mostrar aos profissionais que a empresa os valoriza, precisa de seus talentos e aposta em suas habilidades para conquistar o sucesso.



Nesta visão humanizada, as empresas buscam investir cada vez mais em benefícios que retenham talentos e atraiam novos colaboradores alinhados com a missão das organizações. A gestão consciente impõe uma nova métrica que compreende as demandas de cada funcionário e aproxima a vida profissional, da vida pessoal.



“Oferecer benefícios que estejam alinhados com os valores e propósito de vida das pessoas, estreitam a relação entre a empresa e o colaborador e tornam a empresa mais atrativa para o mercado. Investir em pessoas e manter os seus profissionais motivados, gera a redução das taxas de turnover e aumenta a felicidade e a produtividade no trabalho”. Finalizou o CEO.