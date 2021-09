Hugo Henrique apresenta novo sucesso: “Balada não beija”

A música chega hoje, 17, às plataformas digitais e youtube e é a primeira faixa lançada sob os cuidados dos novos empresários, Jorge e Mateus

Depois do sucesso “Short Jeans”, com participação de Jorge, alcançar a marca de mais de 26 milhões de visualizações no YouTube, a tão esperada “Balada não beija”, outra grande aposta de Hugo Henrique, do DVD Sem Filtro, chegou nesta sexta-feira, 17, nas plataformas digitais e Youtube.

A canção é composição do próprio Hugo Henrique, ao lado de Rafael Vannucci, Henrique Batista e Robson Lima. “Balada não beija gerou uma grande expectativa nos fãs. Toda vez que íamos lançar alguma faixa nova do DVD, sempre nos perguntavam dela. Confesso que também estava bem ansioso para este momento, pois é uma música que gosto muito e sei que muitos vão curtir também” conta o cantor.

Este é o primeiro lançamento de Hugo Henrique após o anúncio da parceria com Jorge e Mateus. A dupla está investindo na carreira do cantor e compositor ao lado da Holy Music. Os cantores chegaram para somar ao time, com intuito de nortear e abrir cada vez mais espaço para o artista. “Tudo começou com a canção ‘Short Jeans’. Foi só uma parceria musical que se tornou uma parceria para a vida! Sou muito grato em ter meus ídolos apostando em meu sonho, torcendo comigo. Jorge e Mateus são duas feras da música sertaneja e tenho certeza de que iremos muito longe com tudo o que está acontecendo”, diz Hugo Henrique.