Hugo Gloss revela oferta de emprego de Luciano Huck durante entrevista no programa Conversa com Bial

Gloss falou sobre o início da sua carreira na televisão como roteirista e relembrou que também foi convidado pelo Gugu para trabalhar

O influenciador digital e apresentador Hugo Gloss compartilhou detalhes surpreendentes de sua carreira e revelou uma oferta de emprego que recebeu de Luciano Huck, durante sua participação no programa Conversa com Bial. A entrevista aconteceu no último episódio do programa, transmitido na noite de 4 de setembro. Hugo revelou que Luciano Huck, um dos maiores nomes da televisão brasileira, lhe ofereceu um emprego, que mudou o rumo de sua vida.

“Você escrever bem em textos longos é um talento, você escrever bem em 180 caracteres beira a genialidade. Então, foi assim que eu conheci Bruno Rocha [nome de Hugo Gloss], quando o Twitter estava começando e comecei a ver o seu jeito tão curioso, era tão engraçado, tão conectado, tinha uma crítica tão ácida com as celebridades, que eu tive que descobrir quem era e fui encontrar um menino que morava na Espanha ainda”, disse o apresentador Luciano Huck em um vídeo gravado para o programa.

“Depois virou Hugo Gloss, depois virou Bruno Rocha, e que virou alguém que somou muito, muito, muito ao time do Caldeirão durante muito tempo. Depois, somou não só no Caldeirão, mas à cultura pop como um todo, com um olhar crítico, um olhar divertido desse universo que a gente está inserido. Tenho muita admiração pelo Bruno, sou fã do Hugo Gloss e estou muito feliz que ele está podendo conversar com você, Pedro, e contar um pouco dessa história”, pontuou Luciano Huck.

“Acho que o Luciano enxerga além do que a gente mostra, ele tem esse olhar para o ser humano muito aguçado. A gente vê nas matérias e etc. Então, ele enxergou em mim algo que poucas pessoas tinham enxergado”, revelou. Que continuou com mais uma revelação. “Sabe quem enxergou isso em mim também? Gugu. Cheguei a ter reunião com Gugu na mesma época do Luciano… na virada do Twitter, e eles diziam para mim que eu entendia muito de televisão”, compartilhou Hugo.

Hugo Gloss também contou um pouco sobre como foi sua trajetória de roteirista no Caldeirão do Huck, e relembrou que dividiu seu tempo por cinco anos entre o roteirista Bruno Rocha no Caldeirão e o Hugo Gloss na internet, até que, devido ao conflito de agenda, teve que optar.



“Chegou uma época onde teve o boom do Instagram, apareceu Snapchat logo em seguida, e aí a gente começa a trabalhar muito com imagem. Vai ser além do texto. E aí eu comecei a aparecer em um determinado momento, porque até aí o Hugo Gloss não aparecia, era uma persona online. E aí eu comecei a ter muita demanda de viagem, de entrevistas, de eventos. E aí eu tinha que estar lá no Projac editando matéria, gravando. Então começou a ter um conflito de agendas muito grande”, detalhou.



“Eu achava impossível, eu não tinha noção. Eu sou um menino de Brasília, onde a gente não tem esse meio de comunicação tão forte, não sou de família rica, sou gay, sou negro, então eu chegar e conseguir tudo aquilo, para mim era inimaginável. Para mim a TV Globo já estava de bom tamanho. E quando eu tive que escolher, eu pesei muito, e alguma coisa me dizia que eu podia ir. E o Luciano foi uma pessoa que disse para mim: ‘vai voar’, ele usou essas palavras, inclusive. E aí eu coloquei minhas asas e voei”, afirmou Hugo