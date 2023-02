Hugo Gloss mostra sua casa no Rio de Janeiro: “Refúgio”

O jornalista disse que sempre foi muito ligado ao design e arquitetura, mas que antes não tinha espaço e também não possuia condições financeiras

O jornalista Bruno Rocha, mais conhecido como Hugo Gloss, resolveu abrir as portas de sua casa no Rio de Janeiro para o Casa Vogue Brasil. O imóvel, que fica na região do Jardim Botânico, tem 600 m². “Quando eu entrei na casa ela me abraçou e aí eu falei: É aqui que eu vou morar”.

Hugo Gloss resolveu abrir as portas de sua casa no Rio de Janeiro para o Casa Vogue Brasil. Créditos: YouTube

Assim que as portas da residência se abrem é possível ver uma quantidade expressiva de arte por todos os cantos. Logo ao lado do hall de entrada tem um lavabo com um papel de parede todo ramado nas cores branco e verde.

“Colocar minhas memórias dentro dessa casa para mim foi muito fácil, difícil foi para os arquitetos (risos). Porque cada vez eu ia encontrando uma coisa nova, encontrando um quadro novo, deixava eles desesperados no meio da mudança”, relata Hugo Gloss.

Hugo Gloss que é brasiliense foi impactado pelo design desde cedo e isso se reflete em peças que ele tem pela casa dele, um dos casos é a peça Marquesa de Oscar Niemeyer. Créditos: YouTube

Para deixar a casa do jeitinho que o jornalista sempre sonhou, ele contou com ajuda dos arquitetos do Studio Ro+Ca. “Eu fiquei mais próximo da arquitetura quando eu conheci meus arquitetos do Studio Ro+Ca, que são o Carlos e Caio Carvalho, que me apresentaram todo um mundo de design”.

Como bom brasiliense, Hugo Gloss foi impactado pelo design desde cedo, não por acaso ele tem uma linda peça de ninguém, ninguém menos que Oscar Niemeyer, a peça se chama Marquesa.

O jornalista assume que a decoração de sua casa não segue nenhuma referência. “Olha, o estilo de decoração da minha casa é o meu estilo, na verdade eu não tenho nenhuma referência de ser mais futurista ou mais barroco, eu acho que ele é contemporâneo. E a palavra que eu defino essa casa é refúgio”.

Um dos maiores sonhos de Hugo Gloss era ter uma biblioteca e nesta casa o sonho se tornou realidade. E na biblioteca que o jornalista deixa exposta outra peça de Oscar Niemeyer. Créditos: YouTube

Hugo Gloss se define como uma pessoa muito organizada, que gosta de tudo no lugar e confessa que contratou até uma personal organizer para deixa tudo etiquetado e arrumado. “Tenho um leve toque, não gosto de ver quadros tortos”

A sala de estar foi um ambiente pensado para receber vistas, um lugar para conversar e tomar café. “Não quis colocar televisão aqui, embora eu ame uma televisão, porque eu queria esse espaço mais para receber as pessoas” explica o jornalista. O painel de madeira que fica atrás do sofá curvo não existia na casa e foi colocado exatamente no lugar que está para destacar o móvel.

O cantinho do bar foi ressignificado, ao invés de colocar bebidas, Hugo Gloss optou por colocar elementos de decoração, em cima do carinho branco, tem uma luminária, livros e uma flor de alho. Segundo o jornalista, é bom porque espanta mau-olhado.

O closet da casa fica no segundo piso e composto por cores escuras e muitas repartições. “Eu costumo brincar que minhas roupas do dia a dia estão em outro espaço e aqui estão as minhas roupas de Hugo Gloss”

Um dos ambientes mais sonhados é a biblioteca, que tem livros organizados por cores. “Como eu tenho muitos livros, que eu já falei, o meu sonho era ter uma biblioteca e dessa vez eu consegui realizar. Aliás é o sonho da minha mãe também, ela também é muito ligada com livros”, afirma o jornalista. No ambiente tem mais uma peça do Oscar Niemeyer.