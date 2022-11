HubLocal se consolida no Top3 do “Startup Awards”

Empresa está entre as três classificadas na categoria “Startup do Ano”; premiação é a maior do ecossistema de inovação no país



Consolidando a presença no mercado, a Hublocal está no Top3 da categoria “Startup do Ano” da maior premiação do segmento no país, o “Startup Awards”. Em sua décima edição, os vencedores serão premiados nesta sexta-feira (18), num evento com 15 mil pessoas.

HubLocal oportuniza que empresas sejam encontradas de maneira automatizada na busca de mais de 50 dispositivos de mapas e listas da internet. Assim, cada vez mais ela vem ganhando espaço no mercado digital. Há dois anos, a empresa ficou entre as 10 startups revelação do ano. No ano passado, ficou entre as três principais iniciativas. E em 2022, foi indicada, novamente, ao prêmio e o foco é conquistar o primeiro lugar.

Rodrigo Coifman, CTO da HubLocal e Felipe Caezar, CEO da HubLocal (Foto: Henrique Carlos)

Com faturamento de R$ 17 milhões, a empresa possui carteira com oito mil clientes pelo mundo todo, incluindo países como Estados Unidos e Portugal. Recentemente, expandiu a sede em Fortaleza e está conquistando o espaço entre as principais startups do Brasil. Atualmente, o quadro de funcionários conta com mais de cem funcionários. Neste ano, 50 vagas já foram preenchidas; e outras 50 seguem disponíveis.

“Estamos muito felizes em conseguir estar no top 3 pelo segundo ano consecutivo, sabemos o quanto o prêmio representa para a comunidade das startups e queremos ter esse troféu em nossa lista de conquistas de 2022”, destacou o CEO e o fundador da startup, Felipe Caezar.

Empresa vem se consolidando no mercado e busca o prêmio de “Startup do Ano” (Foto: Divulgação)



Além do desenvolvimento no segmento digital, a HubLocal se preocupa também com o bem-estar social. A empresa participa ativamente de projetos de cozinhas sociais em parceria com o Google, como por exemplo a “Ação Cidadania” que realiza o mapeamento inédito de bancos de alimentos, despensas e cozinhas em todos o país. Há ainda o desenvolvimento de atividades junto ao Governo do Estado do Ceará, local de origem da startup, voltadas para jovens aprendizes.