Hub Odonto aposta em tecnologia, qualidade e atenção constante aos franqueados 

Modelo proposto pela empresa oferece acompanhamento constante para todos os franqueados obterem sucesso em seus resultados, da implantação ao desenvolvimento tecnológico do negócio



A rede de franquias de clínicas odontológicas, Hub Odonto, tem por objetivo oferecer um modelo de negócio ágil, especialmente, nas relações com seus franqueados, o que resulta em uma alta performance.

A marca, que tem como sócios-fundadores Samuel Marques Melo e Thiago Henrique Monfreia, foi criada a partir de uma estrutura que oferece ao franqueado apoio constante, por meio de soluções inovadoras e tecnológicas, e conta com a experiência de um dos sócios no setor odontológico.

Atenção constante aos franqueados

“Em 2017, éramos representantes de equipamentos odontológicos e buscávamos meios de agregar valor à nossa prestação de serviços, como forma de aumentar a receita da empresa para qual trabalhávamos. Com isso, fomos desenvolvendo um projeto para aluguel de equipamentos odontológicos, como se fosse carro por assinatura. Para agregar valor passamos a oferecer outros serviços, como treinamento, materiais de marketing, divulgação, entre outros.”, ressalta Samuel.

Nesta jornada, Samuel e Tiago encontraram com a Alessandra Souza, que se tornou sócia no negócio.

Além disso, o escritório de advocacia que eles procuraram para cuidar de toda parte jurídica, teve interesse no projeto e, também, passou a integrar a gestão da Hub Odonto.

“Depois disso, quando sentamos para organizar o negócio, entendemos que o caminho seria entrar com a Hub no Franchising”, relembrou Samuel.

Diferencial competitivo norteia empresa

O diferencial da Hub Odonto é que a empresa tem procurado crescer com qualidade e atenção constante aos franqueados, desta forma a empresa tem planejamento estruturado, objetivando sempre o resultado e retorno para o franqueado. “Isto, inclusive, é algo que ‘copiamos’ das startups que têm em seu DNA a tecnologia como aliada para garantir a sustentabilidade do negócio”, afirma Thiago.

E isso trouxe o ponto forte da franqueadora sobre o atendimento ao franqueado, com agilidade para resolver qualquer questão. “Temos a nossa área de Sucesso do Franqueado, que foi baseada no Customer Success, que vem da área de tecnologia, mas adaptamos para a franquia. Reunimos todo o material de apoio aos franqueados em plataformas acessíveis e estruturadas de forma simples e objetiva”, enfatiza Tiago.

Hub Odonto tem por objetivo oferecer um modelo de negócio ágil

Atendimento premium para franqueados

Ainda, para atender os franqueados com ainda mais qualidade e eficiência, a Hub Odonto, que possui 12 unidades, possui mais duas profissionais que cuidam, respectivamente, do setor de treinamentos e visitas aos franqueados e do marketing disponibilizado.

“Hoje temos um consultor para cada 12 franqueados, contudo, nossa meta é ter dois consultores a cada 15 franqueados, diferente do mercado que costuma trabalhar com média de 30 franqueados para cada consultor. Nosso foco sempre é o franqueado, não queremos crescer em número de franqueados sem a qualidade dos serviços prestados. O franqueado existe por causa da franqueadora e vice-versa. Entendo que esta deve ser uma relação de apoio e confiança”, finaliza Samuel.