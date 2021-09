No Hotel Transamerica Berrini, em SP, o Pet também é hóspede VIP

O Hotel Transamerica Berrini é Pet Friendly e também oferece apartamentos adequados para receber bem o hóspede de quatro patas

São acomodados Pet´s de até 18kg (um por apartamento) e durante a hospedagem, o hotel oferece comedouro, bebedouro, caminha e tapete higiênico. Lá eles são, realmente, tratados como membros da família e recebem uma atenção pra lá de especial.

Está precisando sair da rotina diária e recarregar as energias na companhia de seus familiares? Pois bem, foi pensando nessa necessidade cada vez maior em tempo de pandemia que o Hotel Transamérica Berrini preparou uma infraestrutura bem especializada para um final de semana com o melhor em hospedagem, conforto, comodidade e muita segurança para toda família.

Durante a hospedagem, o hotel ainda oferece comedouro, bebedouro, caminha e tapete higiênico

As instalações permitem acesso à internet, uso da academia com horário agendado e ainda o melhor da gastronomia Indiana ou Internacional durante o dia inteiro. Para pacotes família, existem condições especiais de pagamentos, com tarifas exclusivas para finais de semana de sexta a domingo, com café da manhã incluso.

Instalado em um elegante edifício em uma localização privilegiada na região da Berrini, próximo aos principais shoppings e parques, fácil acesso a Marginal Pinheiro, Av. Luiz Carlos Berrini. o Transamerica Berrini oferece apartamentos espaçosos, suítes com iluminação natural e varanda, segurança 24hs, academia e garagem coberta com manobristas.

As instalações permitem acesso à internet, uso da academia com horário agendado e ainda o melhor da gastronomia Indiana ou Internacional durante o dia inteiro

Na gastronomia, o HT Berrini oferece o melhor da culinária indiana recomendando pela revista Veja São Paulo, o Tulsi Indian Cuisine, como também outras opções para suas refeições. O room service funciona com pedidos até às 22h.

O hotel também opera sob rigorosos protocolos sanitários para proteção de seus hóspedes e colaboradores. Os apartamentos e as áreas do hotel ganharam novos processos de higienização, com uso de produtos aprovados pela ANVISA e maquinários de sanitização intensiva, além de esterilizadora.



. Os apartamentos e as áreas do hotel ganharam novos processos de higienização, com uso de produtos aprovados pela ANVISA e maquinários de sanitização intensiva, além de esterilizadora

Academia funciona com agendamento prévio. O serviço de café da manhã também foi adaptado em sistema de buffet, atendendo todos os procedimentos de distanciamento e higienização, bem como os protocolos exigidos pelos órgãos sanitários.