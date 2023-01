Hotel Renaissance São Paulo Hotel apresenta novo conceito de atendimento para clientes

Com foco em oferecer aos hóspedes recomendações personalizadas e fora do comum, o novo serviço de concierge é ótima alternativa para quem busca explorar opções de cultura e lazer na cidade

São Paulo é considerada o maior centro de cultura e lazer da América Latina. Para celebrar o espírito da região, o Renaissance São Paulo Hotel, conhecido por sua excelente localização, no coração do bairro dos Jardins e próximo à icônica Avenida Paulista, visa celebrar a cultura paulistana em sua totalidade. O local é procurado por diferentes perfis de hóspedes, sejam viajantes a negócios, turistas a lazer ou paulistanos, que buscam um ponto de partida para explorar atrações conforme os seus interesses.

ernando Bacalá, Diretor de Vendas & Marketing do Renaissance

Agora o hotel oferece o serviço ‘Navigator’, um novo conceito de concierge, considerado um dos pilares centrais da marca. O serviço é o primeiro ponto de contato do hóspede com o hotel e define roteiros personalizados, sendo especializado em descobrir lugares inusitados na capital, com o objetivo de agradar a perfis singulares de hóspedes, que se aventuram na pluralidade da maior metrópole do país.

“Suas indicações e roteiros não são facilmente encontrados em guia turísticos. Existe toda uma atenção especial em recomendar locais às vezes até não muito divulgados, proporcionando uma conexão genuína e real com a vizinhança”, pontua Fernando Bacalá, Diretor de Vendas & Marketing do Renaissance São Paulo Hotel.

Hotel oferece o serviço ‘Navigator’, um novo conceito de concierge

Como são especialistas em descobrir lugares inusitados na cidade, os Navigators — como são chamados os especialistas locais — recomendam aos hóspedes locais fora do habitual que um turista normalmente costuma fazer na cidade. Entre as indicações estão restaurantes, lanchonetes, bares, lounges, lojas, galerias e atrações e programações culturais.

“O nosso objetivo principal é guiar os viajantes pelos mais variados destinos, como se fossem realmente moradores locais, explorando a cultura, histórias e características da cidade. Se você quer encontrar o melhor bar para cerveja artesanal, misturar-se com os moradores locais em um mercado de comida de rua à noite ou, simplesmente, relaxar e ver uma boa música local ao vivo, basta perguntar a um Navigator e rapidamente você se encontrará conectado ao que os moradores estão falando”, completa Fernando.

Serviços:

Renaissance São Paulo Hotel

Alameda Santos 2233, Jardins. São Paulo — SP

Reservas: 0800-703-1512 / [email protected]

Facebook: RenaissanceSaoPaulo

Instagram: renaissancesaopaulo