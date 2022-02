Hotel de São Paulo passa a oferecer testes de Covid-19 em parceria com HCA Saúde

Os exames são feitos no local de segunda a sábado em horários especiais

Já imaginou poder fazer um teste de Covid-19 no conforto do seu hotel? É isso que o Sheraton São Paulo WTC Hotel está proporcionando em parceria com o HCA Saúde. Os hóspedes, assim como toda a população de São Paulo, podem ter acesso aos exames no local, mas serão feitos apenas 60 testes por dia no hotel.

O hotel está localizado na Av. das Nações Unidas, 12559 – Brooklin Novo, em São Paulo-SP



No Sheraton serão oferecidos testes de antígeno e RT-PCR com resultados em até 20 minutos, e laudos em até 24 horas. Foi criado um ambiente especial no hotel para que os exames sejam realizados com todo o cuidado necessário. O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 08:30hs às 16:30hs horas e sábado entre 08:30hs e 14:30hs, contando às vezes com plantões.



O hotel tem um serviço de desinfecção diário para garantir o conforto e segurança de todos que estiverem no local



“Esta é uma excelente vantagem para pacientes externos e de eventos. Eles podem participar dos congressos e convenções com mais segurança e com total comodidade. A ideia é promover um ambiente diferente do hospitalar onde o cliente se sinta acolhido. Entendemos que a maioria das pessoas prefere receber um atendimento humanizado – daí a nossa iniciativa de promover um ambiente diferente do hospitalar”, explica Paulo Pan, CEO da HCA.

Paulo Pan afirma que o intuito é oferecer um espaço de acolhimento. Por isso, a empresa criou um ambiente com a Flavor House e possui receitas pensadas no bem-estar dos consumidores



Para quem estiver hospedado no hotel, terá a comodidade de receber a cobrança do exame no quarto e o pagamento poderá ser realizado na hora do check-out. “Nosso objetivo é tornar os encontros seguros – o que só pode ser obtido por meio de testes confiáveis, entre outras medidas fundamentais de combate à pandemia”, concluiu o gerente geral do meio de hospedagem do Sheraton, Fernando Guinato.