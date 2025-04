Hotel de Brasília comemora 25 anos de funcionamento; saiba o que esperar do evento do Golden Tulip Brasília Alvorada

Em 21 de abril, data que marca a celebração do aniversário de Brasília, o hotel Golden Tulip Brasília Alvorada comemora 25 anos de história com um evento especial voltado a hóspedes, parceiros e imprensa. A partir das 9h, o hotel realiza um brinde e apresenta programação de arte, cultura e novidades gastronômicas.

A celebração terá a presença de artistas que integram o acervo permanente do hotel, como Betty Bettil, Toninho de Souza, Vagner Maciel, Omar Franco e Priscila Tiemi. Os convidados poderão conhecer de perto as histórias, inspirações e técnicas por trás das obras de pintura, escultura e origami que decoram os ambientes do hotel.

“Será uma oportunidade única para reunir os criadores das obras que decoram nosso hotel e proporcionam cultura e arte a hóspedes e turistas durante todo o ano”, afirma Aryane Borges, gerente comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil.

Durante o evento, Rafaello Enrico, gerente geral do hotel, apresenta ao público três novos serviços gastronômicos. Um deles é o Restaurante Toro Parrilla, especializado em carnes nobres e com foco na culinária da Argentina, Uruguai e do Sul do Brasil.

A segunda novidade é o Bar Toro, com uma extensa carta de vinhos e drinks exclusivos, localizado em uma sofisticada área externa do hotel.

Já o terceiro lançamento é a abertura oficial da doceria e cafeteria The Queen’s Place, prestigiada em Brasília pela produção de doces finos, tortas, cafés, chás e salgados.

“Os espaços têm como objetivo enriquecer ainda mais a experiência gastronômica de hóspedes e turistas, agregando valor à marca e oferecendo novas vivências”, explica Enrico. “O The Queen’s Place, em especial, oferece uma verdadeira experiência digna da realeza”, completa.

O evento também marca o lançamento da Dumont Tênis, tradicional escola com mais de 30 anos de história e referência em ensino e treinamento competitivo da modalidade em Brasília. Com a iniciativa, o hotel amplia sua oferta de lazer e reforça o compromisso com o bem-estar dos hóspedes e visitantes.

“A iniciativa reforça o compromisso do Golden Tulip com bem-estar, esporte e lazer de seus hóspedes e visitantes”, conclui Rafaello Enrico.

Fotos: Adriano Pereira

Serviço

Site: https://brasilia-alvorada.goldentulip.com/pt-br/

Informações e reservas: 55 (61) 3424-7018/ [email protected]/ goldentulipbrasiliaalvorada.com

Endereço: SHTN – Trecho 01 Conj 1b – Blocos A e B, 70800-200, Brasília – DF