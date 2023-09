Hospital Santa Catarina – Paulista revoluciona tratamento de arritmias cardíacas com novo equipamento

Ainda pouco utilizado no Brasil, o Mapa Eletroanatômico por Impedância permite que o médico observe o coração do paciente durante o procedimento com mais um parâmetro, oferecendo mais segurança e acurácia ao tratamento

A arritmia cardíaca é uma condição que afeta cerca de 20 milhões de brasileiros, sendo uma das condições cardiológicas mais comuns no país. Caracterizada por batimentos cardíacos irregulares, essa disfunção pode causar sintomas como tontura, cansaço e, em casos raros, levar à morte súbita. Entre as opções de tratamento disponíveis, a ablação, um procedimento minimamente invasivo realizado por meio de cateteres, ganhou destaque.

Equipamento inédito no Brasil transforma tratamento de arritmias cardíacas

Contudo, um novo avanço tecnológico está transformando a forma como a ablação é realizada no Brasil. Trata-se do Mapa Eletroanatômico por Impedância, uma tecnologia ainda pouco utilizada no país que oferece aos cardiologistas uma visão aprimorada do coração durante o procedimento.

Dr. Nilton Carneiro, cardiologista e arritmologista do Hospital Santa Catarina – Paulista

A ablação, que consiste em aplicar energia em áreas específicas do coração para tratar a arritmia, agora pode ser feita com maior precisão graças a esse equipamento inovador. O Mapa Eletroanatômico por Impedância permite aos médicos mapear as células cardíacas do paciente em tempo real, proporcionando uma compreensão mais profunda do procedimento.

O Dr. Nilton Carneiro, cardiologista e arritmologista do Hospital Santa Catarina – Paulista, destaca a importância desse avanço: “O grande avanço que esse equipamento nos permite é a possibilidade de termos mais acurácia e mais segurança. O mapa de impedância, presente neste equipamento, proporciona entender a posição do cateter e se o procedimento de lesão nas células causadoras da arritmia foi efetivo.”

Com uma taxa de sucesso de 80%, a realização do procedimento utilizando o Mapa Eletroanatômico por Impedância já está disponível para pacientes com arritmias. No entanto, a seleção cuidadosa dos pacientes é essencial, levando em consideração fatores como gravidade da condição e comorbidades.

O arritmologista do Hospital Santa Catarina – Paulista destaca: “O indicado é que o paciente que possui essa condição consulte o especialista e verifique se possui as características necessárias. O período de internação é extremamente curto, geralmente com alta no dia seguinte ao procedimento. O tempo de recuperação é curto, e o paciente pode retornar à sua rotina em poucos dias.”

Após a alta, os pacientes são monitorados pelo especialista por meio de consultas regulares e exames apropriados. O retorno às atividades normais varia de acordo com cada caso, mas, em geral, é rápido devido à natureza minimamente invasiva do procedimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe de cardiologia do Hospital Santa Catarina – Paulista está na vanguarda do tratamento de arritmias cardíacas no Brasil, oferecendo aos pacientes uma nova esperança de uma vida com ritmo cardíaco regular e saúde cardiovascular aprimorada.