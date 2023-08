Hospital Moinhos de Vento no Rio Grande do Sul lança procedimento inovador para o tratamento da próstata

Tratamento minimamente invasivo é recomendado a pacientes com aumento da glândula prostática com obstrução de grau moderado e pode ser feito em 10 minutos

Uma tecnologia inovadora para o tratamento da hiperplasia prostática (aumento da próstata) foi lançada pelo Hospital Moinhos de Vento, terceiro melhor hospital do Brasil, de acordo com o ranking World’s Best Hospitals 2023, um dos melhores hospitais da América Latina e um dos seis hospitais de Excelência do País reconhecidos pelo Ministério da Saúde. O Hospital é uma das poucas instituições no Brasil a oferecer o Rezum – Terapia de Vapor de Água, um procedimento endoscópico, minimamente invasivo, que dispensa cortes e leva em torno de dez minutos para ser realizado.

Treinamento foi transmitido a profissionais que participaram do evento no Hospital Moinhos de Vento



A tecnologia pioneira no Rio Grande do Sul já está disponível para tratamento na instituição. O lançamento foi realizado durante um evento que contou com a parte científica e a prática com a transmissão do procedimento ao vivo para a observação dos médicos participantes, entre eles, profissionais de outros estados brasileiros.

A cirurgia foi conduzida pelos médicos André Berger, urologista e coordenador do Núcleo de Cirurgia Robótica do Hospital Moinhos de Vento, e pelo médico Juan Fulla, urologista especializado em endourologia do Hospital San Borja Arriarán e Clínica Las Condes, do Chile.

Indicado a pacientes com obstruções de grau moderado, o tratamento pode ser realizado em regime ambulatorial. “É algo inovador que vai auxiliar a reduzir a morbidade das intervenções e a promover uma desobstrução adequada para pacientes que estão sintomáticos ou que não estejam respondendo ao tratamento medicamentoso. Em 93% dos casos a ejaculação é mantida sem prejuízos – algo que pode preocupar os pacientes”, explicou Berger.

Promovido pelo Hospital Moinhos, o evento contou com apoio da Sociedade Brasileira de Urologia e parceria com a Boston Scientific – e teve como objetivo expandir os conhecimentos sobre o uso da nova tecnologia. “Fiquei muito feliz em poder contribuir para a disseminação do conhecimento para outros médicos. Quando o dr. Berger me perguntou se poderia transmitir o procedimento para que outros pudessem aprender, aceitei na hora”, contou o paciente Luís Carlos Ribeiro, que passa bem no pós-operatório.

O aumento da glândula prostática – mais popularmente conhecida como aumento da próstata – é uma condição muito comum em homens com mais de 50 anos, embora possa se manifestar mais cedo. Os sintomas mais corriqueiros são dificuldade ou urgência para urinar, além de interrupção do fluxo da urina e vontade de urinar várias vezes ao longo dia — especialmente à noite — o que interfere diretamente na qualidade de vida de quem sofre com este quadro.

Dr. André Berger, urologista e coordenador do Núcleo de Cirurgia Robótica do HMV

Crédito: Divulgação/Hospital Moinhos de Vento

Núcleo de Robótica do Hospital Moinhos de Vento

O Hospital Moinhos de Vento possui um dos parques robóticos mais diversificados da América Latina. Foi o primeiro hospital privado do Estado a oferecer a cirurgia robótica, em 2018, e rapidamente o parque se tornou um dos melhores da América Latina, com resultados oncológicos funcionais entre os melhores do mundo. Em volume de cirurgias, é o maior da Região Sul, além de possuir a maior expertise para abordar casos robóticos complexos. Em maio de 2022, chegou à milésima intervenção com o robô Da Vinci. Além de procedimentos urológicos, o programa tem sido utilizado com regularidade para outras neoplasias, como rim, bexiga e testículo, bem como, especialidades de cirurgia geral, digestiva, colorretal, torácica e ginecológica.