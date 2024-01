Hospital Mater Dei Salvador conquista reconhecimento internacional por qualidade do cuidado e a segurança do paciente

Para acreditação JCI, houve aprovação com uma nota 9,89 dos padrões de segurança avaliados

O Hospital Mater Dei Salvador está completando dois anos de funcionamento na capital baiana, e acaba de conquistar a certificação JCI (Joint Commission International), importante reconhecimento internacional que busca comprovar o cumprimento de todos os rigorosos padrões de segurança do paciente nas instituições de saúde.

Presente em mais de 70 países, a Joint Commission International (JCI) é a maior acreditadora em saúde no mundo. Importante para as organizações, no sentido de ajudá-las a garantir um ambiente seguro que reduz riscos para quem recebe cuidados e para os cuidadores e avançar nos seus objetivos de melhoria contínua com padrões de qualidade, segurança e atendimento aos pacientes no setor, em todo o mundo. No Brasil, quatro hospitais da Rede Mater Dei já possuem a acreditação, passando a ter a unidade Salvador como a quinta e mais nova integrante.

“Recebemos esse reconhecimento com muito orgulho. Durante todos esses anos, a Rede Mater Dei de Saúde se consolidou como referência na prestação de assistência médica, ensino e pesquisas no setor de saúde. Portanto, esse é o reconhecimento do nosso compromisso em manter a qualidade e excelência em todos os âmbitos”, afirma José Henrique Dias, CEO da Rede Mater Dei.

De olho em garantir a segurança do paciente, a rede de hospitais dispõe de protocolos baseados em evidências científicas em todas as suas unidades. “Contamos com equipes preparadas e bem orientadas para lidar com as diversas demandas do paciente e de seus familiares, cumprindo um papel importantíssimo na garantia da saúde e bem-estar de todos”, destaca o médico Felipe Ligório, vice-presidente assistencial da rede.

Para obter a acreditação JCI, a diretora do Hub Bahia, Rúbia Mercês, ressalta que o Hospital Mater Dei Salvador contou com aprovação com uma nota 9,89 dos padrões de segurança avaliados. “Através de visitas técnicas e entrevistas com os profissionais e pacientes, tivemos a oportunidade de atestar a qualidade dos diversos serviços, como: acesso, avaliação e cuidado ao paciente, direitos e educação dos pacientes e familiares; gerenciamento e uso de medicamentos; cirurgia e anestesia; controle e prevenção de infecções; qualificação e educação dos profissionais; gerenciamento da informação e comunicação e melhoria da qualidade e segurança do paciente”, explica.

Dr. André Soares, diretor de operações da rede, reforça que o reconhecimento é resultado de muito trabalho e esforços de todos os profissionais envolvidos. “A acreditação internacional JCI é fruto de muito empenho por parte de toda equipe e colaboradores que estão sempre em busca de prestar a melhor assistência aos pacientes e familiares, além do esforço contínuo em manter um padrão de qualidade em todos os nossos processos”, finaliza o diretor.

Para Marília Fátima Costa Corrêa, gerente executiva de qualidade da Rede Mater Dei, a acreditação valida o compromisso do Mater Dei Salvador com a cultura de segurança e entrega de excelência já praticada na Rede Mater Dei de Saúde. “Obter a acreditação JCI é garantir que em um ambiente seguro, prestamos um cuidado de qualidade e segurança comparado aos melhores hospitais do mundo. E esse é o nosso compromisso com nossos clientes, familiares, operadoras de saúde, equipes, corpo clínico e toda comunidade. A cada três anos somos reavaliados e nesse intervalo acompanhados pela JCI. Durante todo o tempo, a melhoria da qualidade e segurança do paciente é monitorada em nossos hospitais. Garantir a qualidade do cuidado e o ambiente onde ele está inserido, com segurança, requer uma eficiente gestão de riscos, revisão e adequação de processos sempre que necessário, equipes continuamente capacitadas, desde as áreas assistenciais, operacionais, administrativas ao corpo clínico, auditorias internas, avaliações simuladas anuais, análises críticas sistemáticas, e para isso, contamos com uma equipe qualificada e um programa bem implementado em toda Rede Mater Dei.