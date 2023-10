Hospital Estadual da Criança, no Rio, celebra uma década de cuidados pediátricos

Unidade de Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, comemora 10 anos de atendimento exclusivo pelo SUS, realizando mais de 48 mil procedimentos cirúrgicos

O Hospital Estadual da Criança (HEC), localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, celebrou uma década de dedicação aos cuidados pediátricos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Fundada em 2013, a unidade atendeu a mais de 48 mil crianças, realizou 259 transplantes (138 hepáticos e 121 renais) e se tornou um farol de esperança para pacientes pediátricos e suas famílias.

Evento especial na EcoVilla Ri Happy traz alegria e celebração em comemoração ao aniversário

Para marcar esse marco significativo, a Rede D’Or, que gerencia o hospital por meio do Instituto D’Or de Saúde Pública, organizou um evento especial no dia 22 de outubro. A celebração aconteceu na EcoVilla Ri Happy, o único teatro no Brasil que oferece peças, oficinas, shows e atividades voltadas para crianças, localizado no Parque Jardim Botânico. O tema da festa, intitulado “O Circo”, trouxe alegria e entretenimento para os pequenos pacientes curados.

Instituição completa 10 anos de compromisso com o tratamento eficaz e resolutivo para crianças

O evento contou com a presença de celebridades como Gabriel Louchard, Natalia Paes, Ivi Pizzott, Luiz Navarro e Maria Eduarda de Carvalho, que se uniram aos pacientes, médicos e familiares em um dia de celebração e esperança.

A Dra. Heloisa Graça Aranha, Diretora Executiva do Hospital Estadual da Criança, expressou sua gratidão pelo sucesso da instituição: “Nesses 10 anos, tratamos cerca de 500 pacientes com câncer, realizamos mais de 260 transplantes de órgãos, chegamos a quase mil cirurgias de coluna, fizemos mais de seis mil procedimentos em neurologia e tratamos mais de 50 mil crianças e adolescentes.”

Giulia Jordan, Diretora de Venues da Aventura, que hospedou o evento na EcoVilla Ri Happy, elogiou o trabalho do hospital: “Nós da Aventura estamos muito felizes e honrados em receber o evento de comemoração dos 10 anos do Hospital da Criança aqui na Ecovilla Rihappy. O Hospital tem um trabalho importantíssimo, lindo e necessário, e foi uma honra poder conhecer de perto essa trajetória e celebrar as crianças em nossa casa. O dia foi lindo! Vida longa ao Hospital da Criança!”.

A celebração do Hospital Estadual da Criança é um testemunho do compromisso da unidade com o tratamento eficaz e resolutivo para as crianças e sua dedicação em oferecer esperança a pacientes pediátricos e suas famílias. Parabéns aos 10 anos de sucesso e à continuação dessa importante missão.

Crédito das fotos: Felipe Panfili