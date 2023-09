Hospital Cruz Verde Recebe Ajuda de Celebridades em Leilão de Arte

No último dia 20, um evento de caridade reuniu um público diversificado e generoso no Restaurante Iulia, no Jockey Club de São Paulo. O 14º Leilão Beneficente de Arte Moderna, Contemporânea e Vinhos superou todas as expectativas ao arrecadar impressionantes R$ 2,1 milhões em fundos destinados ao Hospital Cruz Verde, uma instituição dedicada ao cuidado de pessoas com paralisia cerebral grave.

Analice Nicolau é a embaixadora Cruz Verde

Cerca de 300 pessoas, incluindo empresários, artistas e celebridades, compareceram ao evento com o objetivo claro de apoiar a nobre causa. Flavio Padovan, Bruno Setúbal e Marilena Pacios, respectivamente presidente do hospital, presidente do conselho e superintendente, lideraram a iniciativa que mobilizou a solidariedade de todos os presentes.

Bruno Setubal, Eduardo Costa, Luis Delfim, João Delfim

O leilão ofereceu uma variedade de itens exclusivos, desde obras de arte doadas por renomados artistas como Vik Muniz, Julio Villani, Hilau, Paulo Pasta, Jaider Esbell, Héctor Zamora, até uma escultura única de Artur Lescher. Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir joias deslumbrantes, serviços de blindagem de veículos e seleções de vinhos com rótulos únicos.

Bruno Setúbal e Paula Setúbal

A mestre de cerimônias da noite foi a jornalista Analice Nicolau, embaixadora da causa, que conduziu o evento com maestria enquanto os participantes competiam pelo direito de adquirir esses valiosos itens em leilão. A solidariedade foi tão contagiante que até mesmo aqueles que não conseguiram ingresso para o evento participaram remotamente, aumentando significativamente o engajamento e a arrecadação de fundos para o Hospital Cruz Verde.

Os recursos arrecadados no leilão serão direcionados para aprimorar ainda mais os serviços de assistência médica especializada oferecidos pelo hospital, garantindo que os pacientes que dependem dessa instituição continuem recebendo o apoio necessário. Em um momento em que a solidariedade empresarial e a colaboração da comunidade são mais importantes do que nunca, este evento exemplificou como a união de esforços pode fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Para obter mais informações sobre o Hospital Cruz Verde e como contribuir para essa nobre causa, visite o site oficial da instituição.