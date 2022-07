Saúde em foco: Hospital Alemão Oswaldo Cruz promove VIII Simpósio Transdisciplinar do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes

Debate contará com participação de especialistas de renome internacional. Palestras e discussões de casos acontecem no próximo dia 13 de agosto

O Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, promove no próximo dia 13 de agosto (sábado) o VIII Simpósio Transdisciplinar em Obesidade, Diabetes, Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Neste ano, a série de palestras acontece de forma presencial e contará com duas teleaulas ministradas por especialistas da University College of Dublin, da Irlanda, e Cleveland Clinic, dos EUA.

Dr. Carel Le Roux,, especialista em medicina metabólica e professor na University College of Dublin, é um dos convidados internacionais do simpósio

Voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, sejam eles médicos, psicólogos, nutricionistas e equipes de enfermagem, entre outros. O principal objetivo é apresentar aos participantes os mais recentes tratamentos para a obesidade e o diabetes, além de promover uma rica discussão de casos. Microbiota intestinal, monitorização contínua da glicemia, opções para o tratamento clínico e cirúrgico e novas drogas estão entre os temas que serão tratados durante o Simpósio.

As recentes descobertas na relação do uso das novas drogas para o tratamento da obesidade, diabetes e saúde mental estarão em destaque. Além disso, as recentes publicações sobre efeitos do tratamento clínico e cirúrgico sobre os eventos e mortalidade cardiovascular serão debatidos.

Dr. Ali Aminian, da Cleveland Clinic, ministrará uma teleaula no simpósio

Teleaulas Internacionais

“As novas medicações para o diabetes vão substituir a cirurgia”, é o tema da primeira teleaula internacional, que terá como palestrante o Dr. Carel Le Roux, especialista em medicina metabólica e professor na University College of Dublin. Já o Dr. Ali Aminian, da Cleveland Clinic, mostrará como a cirurgia bariátrica e metabólica pode ser a melhor opção para a prevenção dos eventos e mortalidade cardiovascular em longo prazo.

Sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Fundado em 1897 por um grupo de imigrantes de língua alemã, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é um dos maiores centros hospitalares da América Latina. Prestes a completar 125 anos, é referência em serviços de alta complexidade, oferecendo aos pacientes acesso aos mais altos padrões de qualidade e de segurança no atendimento, atestados pela certificação da Joint Commission International (JCI), principal agência mundial de acreditação em saúde. Com corpo clínico renomado, formado por mais de 4,7 mil médicos cadastrados ativos, e uma das mais qualificadas assistências do país, o Hospital tem capacidade total instalada de 806 leitos, sendo 583 deles na saúde privada e 223 no âmbito público. A Instituição foi reconhecida pela Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar no setor de saúde, na categoria de Hospitais, e no terceiro setor com destaque em Gestão Saudável. Desde 2008, atua na área pública como uma das Entidades de Saúde de Reconhecida Excelência (ESRE) do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) do Ministério da Saúde.