Hospital Alemão Oswaldo Cruz é o único hospital brasileiro a receber certificação da ONU

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, acaba de ser reconhecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma das instituições brasileiras que desenvolve ações em prol da saúde mental de seus colaboradores. O reconhecimento faz parte do Movimento Mente em Foco, iniciativa do Pacto Global da Organização das Nações Unidas que atesta instituições brasileiras que atuam no combate ao estigma social em relação à saúde mental.

Desde 2023 o Hospital faz parte do Mente em Foco, que tem como objetivo ampliar a discussão sobre o tema, estimulando as empresas a estabelecerem ações concretas para um ambiente corporativo saudável. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz – fundado em 1897 – é a única instituição hospitalar entre os 58 ganhadores e conquistou destaque na categoria “Promover ações de incentivo à saúde mental a partir de demandas identificadas”.

“É com muita responsabilidade e orgulho que recebemos esse reconhecimento da ONU. Faz parte da nossa missão sermos protagonista no desenvolvimento da saúde, entregando a melhor experiência e resultado não apenas para os nossos pacientes, mas também para o bem-estar e qualidade de vida da nossa força de trabalho”, afirma Maria Carolina Lourenço Gomes, diretora-executiva de Pessoas, Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.



Os principais destaques apontados pela ONU fazem parte das ações estratégicas da Diretoria de Pessoas, Sustentabilidade e Responsabilidade Social realizadas pelo CASSC (Centro de Atenção à Saúde e Segurança do Colaborador) e pelo Saúde Integral (Atenção Primária da instituição) que também é oferecido para empresas. Os serviços foram criados pelo Hospital para melhorar a qualidade vida do colaborador, reduzir as taxas de absenteísmo e os custos com saúde suplementar, imprimindo racionalidade da gestão de saúde populacional.



Entre boas práticas premiadas pelo Pacto Global da ONU estão aumento de 58% na adesão e aderência ao serviço de telepsicologia e redução de 28% dos afastamentos previdenciários (maiores que 15 dias) motivados por problemas moderados ou graves relacionados à saúde mental dos colaboradores. Além disso, foi reconhecida pela premiação a sistematização de apoio aos gestores do Hospital, que estabelece entrevistas periódicas das lideranças com profissionais do CASSC. “Essa iniciativa tem o propósito de apoiar o gestor no apontamento de melhorias para a saúde mental do time”, afirma José Domingos Neto, gerente médico em Saúde Ocupacional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.



Angélica Cardoso Martins, psicóloga do CASSC, complementa que as intervenções psicológicas nas áreas, contribuem para fomentar um ambiente psicologicamente seguro que propicia escuta ativa e acolhimento de questões relacionadas à saúde mental, para que os colaboradores possam expressar livremente seus valores, atitudes e percepções. A partir disso, conseguimos ressignificar os sentimentos e reconstruir em conjunto com eles aquilo que causa dor e sofrimento emocional.