Hooks Magazine lança 30º edição com chef Henrique Fogaça

Revista on-line tem ganhado espaço nas redes sociais com conteúdos exclusivos e entrevistas sobre moda, entretenimento e assuntos internacionais.

As revistas digitais tem ganhado espaço na internet e nas redes sociais. A Hooks Maganize, projeto do empresário Matheus Ganchu, traz moda, entretenimento e conteúdo internacional com novas capas toda semana. Desta vez, a 30º edição trouxe o chef Henrique Fogaça.

A direção da revista é do empresário Matheus Ganchu, que há nove anos começou o trabalho em um blog de moda, ‘Blog do Ganchu’, sobre moda e entretenimento.

O chef Henrique Fogaça é a capa deste mês da Hooks Magazine. A combinação de tatuagens, motos, Rock`n´´Roll e cozinha fazem a combinação da rotina do jurado do reality de culinária mais famosa da TV brasileira ele divide a capa com o modelo Thiago Molina

“Com essa visibilidade, me tornei blogueiro de moda e trabalhei com diversos eventos em Curitiba. Com a pandemia de covid-19, a sociedade precisou aprender a ficar em casa o máximo possível, e assim nasceu a ideia de transformar o blog em uma revista online, e tem funcionado muito bem, em menos de um ano a revista já publicou 30 capas digitais e entrevistas com empresas e artistas de todo o mundo, com conteúdo diário no site e nas redes sociais, que atualmente tem amplo alcance”, comentou.

“O propósito da revista é levar um conteúdo de moda e entretenimento a nível internacional com mais agilidade e facilidade de acesso. Sempre também debatendo temas necessários, como a luta de minorias, aceitação e respeito. Para a edição desta semana, trouxemos uma matéria rica com o chef Henrique Fogaça, com temas sobre gastronomia, empreendedorismo e pandemia, vale muito a pena conferir”, comentou.

As pautas são escolhidas com os colunistas e cada um deles tem a responsabilidade de trazer ideias para a próxima edição. “Na nossa equipe temos de colunistas a parceiros fotógrafos e assessores, o time fixo são os colunistas. Cada um deles tem uma especialidade em algum assunto, a equipe hoje conta com sete profissionais”, conta Matheus.

As edições contam com capas como o influenciador Carlinhos Maia e a streamer Rebeca Gamer, além de entrevistas com Mandy Kandy e o modelo Thiago Molina.