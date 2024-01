Homenagem aos 40 anos: Rock in Rio transforma o Cristo Redentor em um espetáculo de luz e música

No aniversário do festival, a emblemática guitarra projeta mensagens de paz e esperança sobre a Cidade Maravilhosa

O Rock in Rio 2024 já começou a deixar sua marca na cidade do Rio de Janeiro, proporcionando momentos emocionantes e surpreendentes. Em uma celebração única no aniversário do festival, o Cristo Redentor se vestiu inteiro de Rock in Rio, iluminado com as cores azul, branco e vermelho, e projetou a icônica guitarra do evento no centro do monumento. Mensagens de paz, amor, alegria, união e esperança foram transmitidas, refletindo a essência do festival para o ano de 2024.

A festa de aniversário continuará com uma homenagem especial da Escola de Música Cristo Redentor, que, sob a direção do maestro Leonardo Randolfo, apresentará um arranjo especial da música-tema do Rock in Rio. A apresentação ocorrerá no alto do Morro do Corcovado, antes da abertura ao público geral, na terça-feira, 16 de janeiro.

Além disso, o Rock in Rio e o Santuário Cristo Redentor unirão forças para proporcionar uma experiência inesquecível a 50 jovens de instituições sociais apoiadas pelo Santuário. Esses jovens terão a oportunidade de vivenciar toda a magia do festival e assistir a apresentações de renomados artistas nacionais e internacionais.

Roberto Medina, presidente da Rock World, expressou sua emoção diante do espetáculo no Cristo Redentor, ressaltando a importância do público na construção da magia do Rock in Rio. Ele prometeu a maior festa da história do festival em setembro, marcando os 40 anos de sua trajetória.

A cidade do Rio de Janeiro abraça a celebração, com projeções na Roda-Gigante Yup Star e uma instalação artística de LED na Lagoa Rodrigo de Freitas. O festival receberá 700 mil pessoas na Cidade do Rock em setembro, com um lineup que inclui nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone, Ivete Sangalo, Lulu Santos e muitos outros.

O Rock in Rio, que recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial, está se preparando para uma edição histórica em 2024. A venda geral de ingressos será realizada em 11 de abril, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster. O evento já esgotou o Rock in Rio Card em tempo recorde, indicando a grande expectativa dos fãs para a edição comemorativa de 40 anos.