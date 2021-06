Hipocrisia? Mara cutuca Xuxa, mas analistas relembram sua capa da Playboy no auge do seu trabalho infantil

Mara Maravilha perde a linha e esquece que tem telhado de vidro, após responder comentário de Xuxa nas redes sociais.

Poderíamos começar essa matéria falando da excelente cantora e apresentadora Mara Maravilha, um dos maiores nomes da música infantil dos anos 80 e 90, vice líder de audiência no SBT , mas Mara consegue se perder no meio dos adjetivos, por conta do grande ego e está longe de receber elogios. Já incomodada com a falta de holofotes, Mara, agora, busca crescer criando polêmicas e atacando artistas maiores do que ela. O alvo da vez foi a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel.

O desconforto entre as duas já vem de algum tempo e ganhou novos contornos desde que Xuxa saiu em defesa da comunidade LGBTQIA+ em uma postagem do perfil ‘Põe na Roda’, que fazia referência a comentários entendidos como homofóbicos da apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, no programa ‘Vem Pra Cá’, no SBT, na última semana.

Mara não se cansa e reclamou de ter sido supostamente barrada de um grupo de Whatsapp do qual faziam parte Eliana, Xuxa e Angélica.

Xuxa se mostrou indignada com as afirmações de Patrícia e pediu respeito à comunidade LGBTQIA+. Quando viu o papel Mara que se prestava, disse estar ‘sem comentários’. Entendendo-se que a ex-apresentadora do Show Maravilha tinha passado dos limites.

Xuxa se mostrou indignada com as afirmações de Patrícia e pediu respeito à comunidade LGBTQIA+. Quando viu o papel Mara que se prestava, disse estar ‘sem comentários’. Entendendo-se que a ex-apresentadora do Show Maravilha tinha passado dos limites.

Por isso, foi baixamente atacada por Mara Maravilha, que respondeu a crítica fazendo alusão ao polêmico filme ‘Amor Estranho Amor’, do qual Xuxa participou no começo da carreira.

Ao longo dos anos, a rainha dos baixinhos carregou o estigma de ter participado do longa-metragem de Walter Hugo Khouri (1929-2003). Nele, ela interpretava uma garota que era obrigada a se prostituir e nele faz uma breve cena em que está seminua, deitada sobre o personagem Hugo. Para os críticos, reduzir a obra a essa pequena cena é um erro.

Uma análise equivocada do filme e também da participação de Xuxa. É tampar os olhos para o verdadeiro debate que se propunha na película cinematográfica. Tanto, que após 30 anos comprando os direitos autorais para que o filme não fosse exibido, por entender que ele não condizia com o trabalho que ela fazia voltado ao público infantil, Xuxa enfrentou de vez os olhares maldosos que criaram a polêmica.

Mara Maravilha foi capa da Playboy em 1990 sob o título A NUDEZ MAIS DESEJADA DA TV , no mesmo ano apresentava o diário programa infantil Show Maravilha pelo SBT

Em entrevista ao Fantástico, em 2020, a apresentadora disparou e incentivou que as pessoas o assistissem. Em entrevista ao Fantástico em novembro de 2020, afirmou que o filme “fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil”. E completou,”Não é minha realidade, mas é a realidade de muita gente. Então, antes de as pessoas me criticarem, elas deveriam saber que isso existe, diariamente, nesse país e no mundo todo, mas, principalmente, nesse país”, dispara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferente de Mara que não se importou com a mensagem que ela passava para o público. Hipócrita ao criticar Xuxa, ela esqueceu que tem telhado de vidro. Em 1990, posou nua para a revista Playboy, no auge da carreira como apresentadora de programa infantil, ignorando o impacto que isso gerava. Mas hoje acha que tem moral para apontar , o dedo para Xuxa, que sempre lutou para estar do lado oposto.

Mara há anos está ressentida por ir perdendo lugar na mídia, tanto que teve que se escorar em Iris Abravanel para não ser demitida do SBT recentemente , enquanto Xuxa Meneghel teve a opção de se manter na Record e recusou. Mara não se cansa e reclamou de ter sido supostamente barrada de um grupo de Whatsapp do qual faziam parte Eliana, Xuxa e Angélica. Acho que todos sabemos o porquê.