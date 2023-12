Higor Gonçalves inaugura consultoria online Personnus, especializada em gestão de imagem e reputação

Boutique sediada em São Paulo oferece serviços exclusivos para promover profissionais em diversos setores

Nesta quinta-feira, 7, o renomado jornalista, professor e especialista em marketing, Higor Gonçalves, apresenta ao mercado a Personnus, consultoria inovadora voltada para a gestão estratégica de marketing pessoal, imagem e reputação. Com sede em São Paulo (SP), a boutique, que atende remotamente clientes de diversas regiões do Brasil, surge como uma proposta 100% online, adotando uma estrutura soft e dispensando a necessidade de um escritório físico.

“Promoting People” é o lema da Personnus, conforme detalhado no manifesto da consultoria. A missão é clara: promover os clientes em seus respectivos mercados e áreas de atuação, contribuindo para que alcancem seus objetivos e contem suas histórias de forma poderosa.

A consultoria estrutura-se em sete verticais de serviços, visando oferecer um menu completo e abrangente para seus clientes. Dentre elas, destacam-se Estratégia, Mapeamento, Mensagem e Conteúdo, Gestão, Mídias e Relacionamento, Treinamento, Imagem e Estilo, e Produção. Cada vertical abrange aspectos específicos, desde auditoria de imagem até consultoria de estilo, proporcionando uma abordagem integrada para a construção da reputação profissional.

Um dos diferenciais da Personnus é a atuação exponencial em formato de rede. Em parceria com profissionais terceirizados especializados em diversas áreas, a consultoria age como “business partner”, colaborando não apenas com clientes, mas também com seus fornecedores e colaboradores de marketing. A estratégia tailor made permite uma abordagem personalizada, adaptando-se às necessidades de cada projeto.

O manifesto da Personnus destaca a abordagem orientada a dados, o atendimento ultrapersonalizado e a atuação em rede global. A consultoria se posiciona como “glocal”, atendendo a pouquíssimos clientes do Brasil e do mundo, compreendendo profundamente suas aspirações e desenvolvendo estratégias de posicionamento e diferenciação.

Fundador e CEO da Personnus, Higor Gonçalves é um profissional experiente com mais de 15 anos de atuação nas áreas de marketing e comunicação. Formado em Jornalismo e pós-graduado em Comunicação Mercadológica, ele também possui especialização em Assessoria de Comunicação e MBA em Gestão Estratégica de Marketing.

Além da consultoria, Higor ministra palestras, workshops e cursos em instituições de ensino superior, colabora com artigos para veículos especializados no Brasil e no exterior, e é reconhecido no mercado, sendo finalista em diversas premiações, como o Prêmio Abradi 2019 e o Prêmio Digitalks 2019 na categoria “Content Marketing”.

Fotos | Myflon Andrade | Personnus