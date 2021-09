HeyDoc! faz sucesso na música eletrônica em gravadora internacional

A música “Kinjutsu” faz uma referência ao famoso anime japonês “Naruto”

Com a iminente reabertura dos clubs e a volta das apresentações em festivais nacionais e internacionais, o DJ e produtor HeyDoc! lança seu mais recente trabalho em Bass House. “Kinjutsu”, uma referência ao famoso anime japonês “Naruto”.



Aos 23 anos, o jovem se consagra por produções de sonoridade única e com interferências artísticas que vão muito além da música. “O termo ‘Kinjutsu’ significa ‘técnica proibida’, e vem do anime ‘Naruto’, onde peguei os vocais da track homônima”, explica HeyDoc!. Ainda sobre a produção da faixa, ele acrescenta que as vozes são de um dos principais vilões da série conhecido como “Uchiha Madara”.



Segundo HeyDoc!, o mais interessante deste trabalho foi poder unir três de suas maiores paixões: a música, os jogos de computador e os animes japoneses. “Jogos com certeza são a segunda forma artística que me influenciou mais ao longo dos anos depois da música. Por isso eu carrego e incorporo essa cultura no meu próprio meio artístico e musical. Em terceiro lugar, eu acrescentaria os animes, porque simplesmente possuem uma vibe muito única. Sem falar que os japoneses têm os diálogos mais impactantes que eu já vi”, completa.

A gravadora holandesa Diverge Records é a responsável pelo lançamento do EP do DJ que explica como surgiu a ideia do lançamento: “Sempre fui um exímio apreciador dos artistas que lançaram suas produções pela Diverge como Coka Cobra, Mike Epsse, FOOTWURK, entre outros. Então, acabamos virando parceiros naturalmente”, diz HeyDoc!.



Sem limitar-se apenas ao Bass House, HeyDoc! acredita que novos trabalhos irão surgir trazendo um mix de sua essência na música, que como ele costuma dizer trata-se de um excelente “medicamento para a mente”. E acrescenta: “Estou sempre aberto a levar a minha identidade visual para vários gêneros que tenho interesse. Acho que limitar-se a um só subgênero é como cortar suas próprias asas criativas. Tenho a expectativa de que ‘Kinjutsu’ seja o meu maior lançamento deste ano. Um trabalho minucioso foi incluído em cada track, para que eu ficasse satisfeito com este EP, que por sinal é meu primeiro de Bass House. Acredito que outros estão por vir”.



Em entrevista ao blog, HeyDoc!, que largou medicina para se dedicar à música, falou sobre esse processo: “Durante meu curso de medicina fora da minha cidade, eu passei por uma depressão muito grande por quase um ano. Eu sentia que tinha muito pouca coisa que realmente fazia com que eu me sentisse bem. música eletrônica foi um dos meus maiores pilares, e foi nessa época que comecei a produzir com mais frequência. eu devo muito à música por ter ajudado a me salvar desse lugar sombrio e espero conseguir ajudar mais pessoas dessa mesma forma” explica o artista.

Lançado por uma gravadora da Holanda, na Europa, o primeiro EP de HeyDoc! vem chamando atenção do público da música eletrônica: “Eu acompanho dezenas de gravadoras que lançam constantemente músicas de qualidade, tanto no gênero que eu produzo mais (Bass House) quanto em outros que eu amo. A Diverge tem um catálogo que mistura muito o bass house com um tech house mais dark e “pesado” para o mainstream, que é algo que eu amo. Com isso eu sabia que esse seria o lar ideal pra esse EP, e fico feliz que eles tenham pensado o mesmo”, revela.

Além disso, o DJ adianta que já conta com algumas datas marcadas para shows após a pandemia. “Shows são uma grande parte do meu papel de DJ/Produtor. Já tenho algumas datas marcadas e imagino que com o tempo mais e mais venham por aí. Espero que as pessoas se vacinem logo e assim possamos comemorar juntos numa pista de dança novamente.