Hevo84 anuncia turnê de retorno: a nostalgia emo está de volta!

Depois de uma década, a banda Hevo84 prepara-se para uma volta triunfal. Com uma série de mais de 20 shows, os ingressos já estão disponíveis no site Articket.

Os anos 2000 estão de volta, e a banda Hevo84 não ficou de fora dessa onda. A “Tour de Retorno” trará de volta Renne Fernandes, Eric Malfini, William Reis e Daniel Perim aos palcos. O primeiro show acontece em 14 de novembro, em Diadema, e a turnê percorrerá diversas cidades pelo Brasil.

O vocalista Renne Fernandes está entusiasmado com a volta, motivado pelo carinho dos fãs. “Nos últimos tempos, recebemos muitos pedidos de shows e histórias de como nossa música impactou a vida deles. Agora, sentimos que é o momento de retribuir esse carinho”, comemora Renne.

Quem acompanhava “Malhação” e programas de auditório nos anos 2000 certamente se lembra do Hevo84. A banda emplacou sucessos como “Passos Escuros” e um cover de “Rádio Pirata” da banda RPM nas trilhas sonoras da série.

A “Tour de Retorno” é uma celebração dos momentos mais marcantes da vida da banda e dos fãs. “Essa turnê é uma celebração dos momentos mais marcantes da nossa vida e dos nossos fãs. Precisamos desentalar esse grito nas gargantas das pessoas, viver aquele sentimento novamente”, revela o vocalista.

Os integrantes trabalharam em projetos individuais durante a pausa, mas o anúncio do reencontro é um presente aos fãs. Os shows serão dedicados aos admiradores, com um repertório que inclui sucessos “das antigas” e novas canções do EP “Invencível,” lançado em 2023. Os ingressos estão disponíveis a partir de quinta-feira (5) no site Articket.

Quanto ao futuro, a banda mantém o mistério. A paixão pela música os move, mas por enquanto, eles querem apenas aproveitar o momento. “É o momento que tanto esperamos por mais de 10 anos. O futuro veremos depois”, acrescenta a banda.

Confira a Programação de Shows:

14/11 – Diadema;

15/11 – São José dos Campos;

17/11 – Ribeirão Preto;

19/11 – Campinas;

20/11 – Santos;

24/11 – Porto Alegre;

26/11 – Floripa;

02/12 – Belo Horizonte;

15/12 – Curitiba;

16/12 – Londrina;

17/12 – Maringá;

06/01 – Brasília;

07/01 – Goiânia;

11/01 – Salvador;

12/01 – Aracaju;

13/01 – Maceió;

14/01 – Recife;

18/01 – João Pessoa;

20/01 – Mossoró;

21/01 – Fortaleza;

28/01 – Rio de Janeiro;

03/02 – São Paulo.