“Heróis do Castello”: Consul de Miami, Cristiano Berbert, lança livro sobre herói brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial

O diplomata baiano e Consul Brasileiro em Miami, nos Estados Unidos, Cristiano Berbert, lança o livro “Heróis do Castello”, o romance publicado pela Giostri Editora conta a história de André Mendonça, um herói que luta na Segunda Guerra Mundial, pilotando um dos caças que participaram da tomada do Monte Castello, o maior feito brasileiro no conflito. Naquele episódio, jovens do nosso país enfrentaram as metralhadoras nacional-socialistas e derramaram o próprio sangue para ajudar na libertação do mundo.

Em uma linguagem clara, dinâmica e cheia de imagens, Cristiano Berbert conta a história que ele ouviu da boca do próprio filho do herói, um ex-lobista de empreiteira, que fugiu para o exterior para escapar da Justiça. Com um enredo de aventura, romance e suspense, o autor homenageia os heróis esquecidos de nossa história e contrasta o exemplo de honradez e fé deixado por eles com a malandragem e descrença ainda tão presentes em nossa sociedade.

“O livro busca resgatar a memória dos brasileiros que lutaram na 2ª Guerra, acredito que o Brasil precisa conhecer seus verdadeiros heróis. Minha inspiração veio, realmente, de uma conversa que tive com um filho de um pracinha da FEB, que estava preso. Eu me emocionei ao ver o orgulho que ele tinha do pai dele. Mesmo preso, aquele orgulho o mantinha vivo!”, declara Cristiano Berbert.

Serviço:

Livro: Heróis do Castello

Autor: Cristiano Berbert

Número de páginas: 178

Editora: Giostri Editora

Preço sugerido: R$59,00

Vendas: https://www.amazon.com.br/dp/6559271927?ref_=cm_sw_r_apan_dp_AHAQW9XPAR657VPA2BM3