HERING e Festival Turá: Uma Sinfonia de Sustentabilidade e Cultura Brasileira

Marca patrocina evento em Porto Alegre e neutraliza 100% das emissões de carbono, reforçando seu compromisso ambiental

A marca HERING, conhecida como o “Básico do Brasil”, assume papel de destaque ao oficializar o patrocínio à edição inaugural do Festival Turá, em Porto Alegre. Além de celebrar a música e a cultura brasileira, a HERING reforça seu compromisso com a sustentabilidade, neutralizando 100% das emissões de carbono do evento.

Festival Turá 100% verde

A parceria entre a HERING e o Festival Turá vai além da moda e da música. A marca, comprometida com a sustentabilidade, neutralizará as emissões de carbono do evento, estimadas em 269 toneladas de gases de efeito estufa durante os dois dias de festival. Essa ação ecoconsciente será realizada em colaboração com a Ciclo, por meio da compensação utilizando créditos de carbono em projetos de conservação ambiental na Amazônia.

A HERING reafirma seu compromisso ambiental, destacando que, desde 2021, é uma empresa carbono neutro. A icônica camiseta World, em evidência no festival, também segue esse padrão, sendo carbono neutra. Já foram compensadas 30 toneladas de carbono provenientes de mais de 8 milhões de camisetas vendidas. A participação no Festival Turá é mais uma expressão do compromisso da HERING com causas ambientais e sociais, reforçando a essência do verdadeiro “Básico do Brasil”: fazer o bem para as pessoas e para o planeta.

Moda, Música e Experiências no Festival

Além do patrocínio, a HERING terá um espaço dedicado a experiências no festival. O estande foi cuidadosamente planejado para destacar peças icônicas da marca, com uma parede externa exibindo camisetas e uma vitrine articulada que movimenta as peças. Os visitantes poderão desfrutar de dinâmicas divertidas, como a claw machine, que oferece brindes exclusivos da HERING, e o Cabe Tudo em Um Jogo, onde encontrar três peças iguais resulta em um prêmio especial.

O compromisso da HERING com a pluralidade e a brasilidade, refletido na campanha “Numa Hering Cabe Tudo”, estará presente no palco do Festival, vestindo o aguardado artista Emicida, a principal atração do primeiro dia do evento. A HERING não apenas contribui para a diversidade cultural, mas também enfatiza sua responsabilidade ambiental, marcando presença em um evento que une música, moda e sustentabilidade. O Festival Turá promete ser uma celebração autêntica do que há de mais básico e essencial no Brasil.

Serviço

Primeira edição do Festival Turá de Porto Alegre

Data: 18 e 19 de novembro

Horário: das 14h às 23h

Local: Anfiteatro Pôr do Sol – Avenida Edvaldo Pereira Paiva, S/N, Praia de Belas, Porto Alegre, RS

Atrações: Caetano Veloso, Emicida, Baco Exu do Blues, Marina Sena, Duda Beat, Alceu Valença e mais

Mais informações clique aqui